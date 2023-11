Tunisie: L1 | Mise à jour de la 7e journée - CAB-EST (0-2) - La force tranquille !

Sans trop forcer, les "Sang et Or" ont imposé leur loi .

CAB : Ghozzi, Akermi, Allala, Guesmi, Bouallegui (Dridi 46'), Seydi, Mideni, Ferchichi, Stanly (Cisskho 46', puis Telili 88'), Othmani (Sow 77') et Fellahi.

EST : Memmiche, Tougai, Meriah, Ben Ali, Ben Hamida, Tka (Zaddem 77'), Derbali (El Ayeb 62'), Sasse (Sahli 90'), Bouguerra, Rodrigues (Ogbelu 62') et Sowe (Ben Hammouda 77').

Pour leur retour en championnat, les "Sang et Or" ont frappé un joli coup sans avoir à trop se dépenser sur le terrain.

Ils n'ont pas mis, d'ailleurs, beaucoup de temps pour tromper la vigilance de la défense adverse.

On jouait à peine la 13' quand, sur un corner tiré par Tka, Achref Ferchichi en duel aérien avec Meriah , trompa de la tête son propre gardien, Ghozzi.

Un but contre son camp qui a poussé les camarades de Ferchichi à réagir, mais le tir de Guesmi n'était pas si puissant pour inquiéter le portier espérantiste, Memmiche 16').

Quelques minutes plus tard, les attaquants cabistes sont revenus à la charge, mais la bonne couverture du duo axial Tougai-Meriah a empêché Othmani (27') de créer le danger.

Trois minutes plus tard, la donne a failli changer, mais de l'autre côté : suite à une action rapide, le tir à ras de terre de Rodrigues frôla le montant droit des filets de Ghozzi.

Le Brésilien a raté une opportunité pour doubler la mise.

Mais vers la fin de la première mi-temps, les "Sang et Or" sont parvenus à enfoncer le clou après une jolie action offensive : Sowe servit Ben Ali qui centra de la droite pour Yan Sasse et ce dernier termine le travail en reprenant de la tête directement dans les filets d'un Ghozzi, impuissant (43').

Comme à l'entraînement...

En deuxième mi-temps, Maher Kanzari tenta de revenir dans le match en opérant deux changements simultanés .

Les Cabistes, plus entreprenants, ont eu à leur actif quelques tentatives, mais sans réel danger pour la défense espérantiste.

La seule grosse occasion cabiste de la deuxième mi-temps a été ratée lamentablement par Othmani quand il s'est trouvé seul face à Memmiche pour tirer largement au-dessus de la transversale (65').

La suite des débats a été gérée en toute tranquillité par les hommes de Tarek Thabet.

Comme à l'entraînement et sans trop forcer, les "Sang et Or" ont su préserver leur avantage au score.