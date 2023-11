Tunisie/São Tomé and Príncipe: Aujourd'hui, présentation de la liste de l'équipe nationale - Accouchera-t-elle d'une souris?

Dans quelques heures, le sélectionneur national présentera sa nouvelle liste pour les deux matches officiels contre Sao Tomé-et-Principe à Radès et le Malawi à Lilongwe pour le compte des deux premières journées des qualifications mondialistes respectivement les vendredi 17 et mardi 21 novembre.

Quelle sera la nouvelle composition de cette liste?

Elle n'est plus, en tout cas, un secret bien gardé, depuis que l'on s'est mis à y faire figurer des noms de joueurs repêchés, écartés, rappelés, conviés, convoqués de nouveau, mais que nombre d'entre eux savent pour ainsi dire, à l'avance, qu'ils ne sont là que pour les apparences.

Pour ceux qui ont choisi de jouer pour le maillot national, cette impression est extrêmement dangereuse.

Elle peut influencer les décisions d'autres jeunes qui auront en mémoire ce genre de comportement versatile pour ne pas dire injuste.

Alors que cette mauvaise mise en scène a lieu, il y a quand même des vérités qu'il ne faudrait pas négliger de dire : il y a actuellement dans cette liste, et dans cette équipe, des joueurs qui n'ont plus leur place et qui ne sont là que grâce à leurs services de presse qui sont toujours là pour nous abreuver d'images choisies, soigneusement à l'appui, qu'untel a marqué un but à donner le tournis.

%

Des joueurs bons, juste pour un quart d'heure de jeu, et qui sont loin d'avoir quatre-vingt-dix minutes dans les jambes.

Alors que nous avons besoin de guerriers par les temps qui courent pour tenir tête à des sélections, dont les progrès sont réguliers et constants.

Il y a également des joueurs qui ne sont là que par respect, pour ne pas dire par peur, de la réaction de leurs équipes respectives. Ils sont dépassés et leur long bail avec l'équipe nationale n'est pas du tout une justification pour expliquer leur présence.

Il aurait mieux valu lancer un jeune et gagner au niveau de la fougue et du désir de consolider le choix du sélectionneur.

Il y a également des causes inavouées, qui ont mis à l'écart des éléments qui auraient pu rendre service, et de quelle façon, alors qu'ils brillent de manière régulière au sein de leurs clubs respectifs.

Ils ont été lésés et il serait inutile de revenir sur les causes et les circonstances.

On a sans doute rendu service à un club tout en offrant une sortie par la grande porte à un élément qui ne méritait même pas la convocation, mais on a injustement écarté un élément en pleine possession de ses moyens, capable de rendre service et alors qu'il opère dans une compétition autrement plus forte que la nôtre.

Dans ce genre de cas, il n'y a pas de sentiments qui influencent la décision lorsque l'intérêt national est en jeu.

Quand Chetali (un homme de principe et sûr de lui) avait pris la décision de titulariser Naïli en 1978, il savait qu'il allait essuyer les foudres de tous ceux qui idolâtraient le grand Attouga.

Il était, certes, encouragé par la décision d'André Nagy au niveau du club, mais il avait une forte et intime conviction que c'était le bon choix. Et ce fut le bon choix !

Tout au long de ces derniers mois et de ces dernières sorties, la sélection nationale nous a montré plusieurs facettes de son visage, qui tarde à être celui qu'elle mérite : une équipe sûre d'elle et surtout qui sait où elle va.Après la campagne asiatique qui a été un véritable fiasco, nous attendrons avec beaucoup de curiosité de quelle manière elle a choisi de se faire pardonner et de se racheter de ses errements qui ont introduit le doute et la fébrilité.

Voilà pourquoi nous pensons que la liste doit être conforme à la réalité des circonstances.

L'équipe de Tunisie, à chaque fois que l'on se dit qu'elle a enfin son ossature la plus proche de l'idéal, se fourvoie dans l'inconnu et douche ses plus chauds partisans.

Le sélectionneur et toute l'équipe qui veille sur l'encadrement de cette équipe semblent peu sûrs de leurs choix et donnent l'impression que leurs mains tremblent en apposant l'authentification de « leurs » choix intimes et réels.

Loin des réactions qui s'affichent sur les réseaux sociaux, il y a les appréciations de nos médias qui suivent de près nos joueurs qui opèrent à l'étranger.

L'unanimité est pour ainsi dire générale pour dénoncer les injustices qui marquent un certain nombre de choix inappropriés.

De quoi se rappeler que « lorsque tout le monde dit que j'ai tort et que je suis le seul à dire que j'ai raison, c'est que j'ai tort ».

Nous n'en dirons pas plus, pour le moment, pour éviter les polémiques qui desservent les intérêts de cette sélection, alors que tout le monde en convient, qui est nettement capable de mieux faire.

Les éléments de qualité ne manquent pas. Il y a sans doute d'autres joueurs dont on a sciemment escamoté les noms pour les raisons citées plus haut.

Le niveau des compétitions auxquelles ils participent est pourtant nettement au-dessus de la nôtre et il y a un net désir de s'affirmer.

Espérons que la montagne n'accouchera pas d'une souris.