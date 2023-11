Gabon: Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema s'adresse aux Forces de Défense et de Sécurité

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat , Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a communié ce jour à la Base aérienne 01 de Libreville avec les agents des différents corps des Forces de Défense et de sécurité représentées.

Accueilli à son arrivée par le ministre délégué à la Présidence, en charge de la Défense, le Président de la Transition a procédé à la revue des troupes avant de recevoir les honneurs militaires dûs à son rang.

Cette cérémonie inédite à laquelle prenaient part les ministres délégués à la Présidence, en charge de la Défense et de l'intérieur et la sécurité, les membres du CTRI, les Officiers, sous-Officiers et militaires du rang, a été ponctuée par le mot de bienvenue du ministre de la Défense, une projection du Porte-parole du CTRI suivie du message du Chef de l'Etat aux troupes.

Dans une présentation détaillée, le porte-parole du CTRI a tenu sous le regard du Président de la Transition, à relever les réalisations du CTRI au bénéfice des forces armées depuis l'avènement de la Transition.

Ainsi, en 65 jours seulement, d'importantes réalisations d'ordre logistique, matériel et financier ont été enregistrées, et traduisent l'engagement personnel du Chee l'Etat visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces armées gabonaises estimées au nombre de 26 000 hommes et femmes.

Il s'agit entre autres de l'acquisition de matériels tactiques à court, moyen et long terme, de la construction de logements, de la dotation du personnel en uniformes, de la réhabilitation des casernes sur l'ensemble du territoire national.

En outre, dans cet élan de restauration, le CTRI ambitionne de renforcer les effectifs des troupes, et la formation des agents .

S'adressant à coeur ouvert à ses " frères d'armes ", le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a réitéré sa volonté d'oeuvrer davantage à la restauration de la dignité des troupes.

Par ailleurs, fustigeant les comportements déviants affichés par certains militaires, le Chef de l'Etat a appelé les troupes à faire preuve de discipline et d'exemplarité, d'assiduité dans le service, de rigueur et de patriotisme tout en assurant dans un climat serein et convivial la sécurité des personnes et des biens, afin de parvenir ensemble vers la félicité à laquelle aspirent vivement les populations, et à la consolidation du lien armée-nation.