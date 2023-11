Sénégal: Augmentation des volumes d'échanges entre le Sénégal et le Qatar - Le ministre Abdou Karim Fofana amorce des discussions à Doha

Malgré l'excellence de leur coopération bilatérale, les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Qatar sont faibles au cours des dernières années. En visite à Doha, dans le cadre de l'Exposition internationale horticole, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Pme, Abdou Karim Fofana, a esquissé, mercredi, avec son homologue qatari du Commerce et de l'Industrie, des pistes de réflexion pour augmenter les volumes d'échanges entre les deux pays.

(Doha)- En visite au Qatar où il a procédé, lundi dernier, à l'ouverture officielle du pavillon Sénégal à l'Exposition horticole internationale de Doha, le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana, a été reçu mercredi par son homologue qatari du Commerce et de l'Industrie, Cheikh Mohammed Al Abdullah Al Thani, en présence de l'Ambassadeur du Sénégal au Qatar, Mouhamed Habibou Diallo, Zahra Iyane Thiam, directrice générale de l'Agences sénégalaise de promotion des exportations (Asepex), et des conseillers techniques venus de Dakar.

Un tête-à-tête au cours duquel les deux personnalités ont abordé des possibilités de collaboration et d'investissements en vue d'augmenter les volumes d'échanges entre les deux pays.

« Nous avons discuté des relations commerciales qui existent entre le Sénégal et le Qatar depuis des décennies, des relations diplomatiques très fortes entre les deux pays. Mais au niveau commercial, beaucoup de choses sont à améliorer (...) Nous avons discuté des possibilités de collaboration et d'investissement », a déclaré le Ministre sénégalais, au terme de la rencontre, rappelant, dans la foulée, que notre pays va organiser, le 6 décembre prochain à Doha, un forum économique dans le cadre de l'Expo.

« Il y a surtout une invite à un renforcement de la coopération, une augmentation, très prochainement, des volumes d'échanges entre nos deux pays », a notamment ajouté Abdou Karim Fofana, qui est convaincu que « le Sénégal a beaucoup de potentiels pour les pays du Golfe, notamment sur les minerais et sur les produits horticoles, les fruits et les produits halieutiques qui constituent un besoin réel dans ce pays ».

Les échéances commerciales entre le Qatar, 37ème exportateur et 67ème importateur mondial, en 2022, et le Sénégal sont restés très faibles au cours des dernières années (2017-2021), malgré une forte progression notée sur les importations (+ 300%) en provenance du Qatar, a fait constater la Direction du commerce extérieur du Sénégal.

La même source rapporte, en plus clair, que le volume entre les deux pays en 2021 était seulement de 7 milliards 256 millions F Cfa, relevant un solde de la balance commerciale « structurellement déficitaire en défaveur du Sénégal ».

Il était estimé à -7 milliards 228 millions F Cfa, les exportations étant de 14 milliards F Cfa, alors que les importations s'élevaient à 7 milliards 242 millions F Cfa.

Or brut, potages, poissons congelés..., les produits avec le potentiel d'exportation le plus élevé du Sénégal au Qatar

D'après toujours les données livrées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) et exploitées par la Dce, le Sénégal exporte presque exclusivement des poissons frais de mer vers le Qatar (95 millions 220 mille 089 F CFA, en 2022).

S'agissant, par contre, des importations, notre pays achète auprès du Qatar, des produits chimiques organiques et inorganiques (3 milliards 680 millions 162 mille 825 F Cfa), produits pétrolier (2 milliards 506 millions 088 mille 760), des automobiles (14 millions 882 mille 625), des matières plastiques artificielles (2 milliards 927 millions 691 mille 512), entre autres.

A noter que les produits Or, sous formes brutes à usages non monétaires ($97 000), préparations pour soupes ($82 000), potages ou bouillons et autres poissons congelés ($55 000) sont les produits avec le potentiel d'exportation le plus élevé du Sénégal au Qatar, pays qui « a très peu de barrières commerciales et des droits de douane relativement bas », d'après toujours les autorités du ministère du Commerce, de la Consommation et des Pme.

Par ailleurs, Abdou Karim Fofana a dit avoir échangé avec son homologue sur la situation mondiale de l'inflation mondiale avec la hausse des prix notée un peu partout dans le monde occasionnant, selon lui, des événements malheureux depuis la Covid-19.

Le conflit en Ukraine et la situation Proche-Orient, notamment la guerre entre l'Israël et le Hamas ont été également abordés, d'après toujours M. Fofana.