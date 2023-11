Burkina Faso: China communications construction company - Un géant de la construction en Chine et dans le monde

La Société China communications construction company (CCCC) basée à Changsha a recu la visite des participants au Forum de coopération des médias sur la Ceinture et la route initié par le Quotidien du peuple.

La Chine compte de grandes entreprises publiques modernes qui se sont développées en même temps que le pays et qui émergent dans la vague de réforme et d'ouverture comme des étoiles montantes.

Au nombre d'elles figure la Société China communications construction company (CCCC) que les participants au Forum de coopération de médias sur la ceinture et la route initiée par le Quotidien du peuple ont eu le privilège de visiter.

Dans la présentation donnée par le premier responsable de l'entreprise, il est ressorti que China communications construction company est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services complets d'infrastructures de très grande envergure, principalement engagé dans l'investissement, la construction et l'exploitation d'infrastructures de transport, la fabrication d'équipements, l'immobilier et les projets urbains.

L'objectif de la société est de fournir aux clients des solutions globales de financement d'investissement, de conseil en planification, de conception, de construction, de gestion, d'exploitation et des services intégrés. CCCC est cotée à Hong Kong et à Shanghai.

La rentabilité et la capacité de création de valeur de l'entreprise occupent une position de leader mondial.

En 2021, CCCC s'est classée 61e dans le classement Fortune global 500.

Un classement justifié puisqu'à l'heure actuelle, CCCC est reconnue comme étant la plus grande entreprise de conception et de construction de ports au monde, la plus grande entreprise de conception et de construction d'autoroutes et de ponts au monde, la plus grande entreprise de dragage au monde, la plus grande entreprise de fabrication de grues à conteneurs au monde et la plus grande plate-forme de forage pétrolier offshore au monde.

Elle porte également le titre de plus grande entreprise internationale d'ingénierie de Chine et de plus grand investisseur dans les autoroutes de Chine.

CCCC compte plus de 60 filiales en propriété exclusive ou contrôlées et est une entreprise centenaire pionnière dans de nombreux secteurs en Chine.

CCCC est engagée dans des activités connexes depuis plus de 100 ans et fournit des produits et services dans plus de 150 pays.

Grâce aux efforts continus de plusieurs générations, CCCC a construit un grand nombre d'infrastructures de haut niveau.

Il s'agit notamment du pont Zhuzhou Qingshuitang qui est l'un des projets d'infrastructures clés dans le cadre de la relocalisation et de la transformation de l'ancienne zone industrielle de Qingshuitang à Zhuzhou.

Un repère de touristes

Investi, construit et exploité par CCCC THIRD HARBOUR ENGINEERING CO., le pont part de l'avenue Qingshuitang au nord, enjambe la route Qingxia, traverse la rivière Xiang pour se connecter à la route nord de Zhujiang et mesure 2175 mètres.

La travée principale adopte une structure de pont en arc en treillis d'acier à double couche, la couche supérieure étant constituée d'une route à deux voies à six voies et la couche inférieure servant de passage piétonnier et paysager.

La travée totale du pont est de 408 mètres, ce qui le classe au sixième rang mondial et au troisième rang en Chine parmi les ponts similaires.

La conception voûtée du pont Qingshuitang, avec en toile de fond les parcs des deux côtés, est saluée par les citoyens de Zhuzhou comme le « plus beau pont de la rivière Xiang ».

C'est devenu un autre point de repère populaire auprès des touristes à Zhuzhou.

Après son ouverture, le pont deviendra une nouvelle artère reliant le district de Shifeng et le district de Tianyuan, renforçant ainsi la connexion étroite entre la ville scientifique et technologique du transport ferroviaire, la nouvelle ville industrielle des sciences et technologies écologiques de Qingshuitang et la haute technologie nationale de Zhuzhou.

La nouvelle ville de Wuguang vise à promouvoir le développement global de l'économie et de la société, l'intégration profonde de l'industrie et de la ville et l'amélioration de la qualité de vie des résidents en termes d'écologie et de culture.

Un autre grand projet réalisé par CCCC est celui de relocalisation et de transformation de l'ancienne zone industrielle de Qingshuitang à Zhuzhou.

La construction du projet comprend le verdissement du paysage, le renforcement des places, l'ingénierie du revêtement, l'architecture paysagère, l'ingénierie de dérivation et de drainage des eaux, l'alimentation et la distribution d'électricité, l'approvisionnement en eau et le drainage et l'ingénierie des communications.

Une fois le projet terminé, un sentier continu de marche lente sera construit autour du lac, reliant diverses attractions, offrant les meilleures vues sur le lac aux visiteurs et reliant les parcs industriels environnants, intégrant le paysage au parc industriel.

Le coût global du projet est de 940 millions de yuans soit plus de 79 milliards 371 millions de FCFA.