Congo-Kinshasa: Goma - Les acteurs socio-politiques saluent l'opération Springbok

Plusieurs acteurs politiques et de la société civile ont salué, mercredi 8 novembre, l'opération Springbok, coalition FARDC-MONUSCO, visant la sécurisation de la ville de Goma et de la cité de Sake contre les rebelles du M23.

Pour eux, l'opération Springbok vient apporter un plus aux efforts fournis déjà par l'armée congolaise.

Ainsi, plusieurs acteurs de la société civile notamment les jeunes, des universitaires et chercheurs ainsi que le Baraza intercommunautaire l'ont fait savoir lors d'une rencontre avec la MONUSCO ce même mercredi à Goma.

Ces échanges ont permis aux participants d'exprimer leur perception vis-à-vis de cette opération.

La plupart d'entre eux ont appelé toute la population à accompagner cette opération et à ne pas se fier à la manipulation de certains acteurs politiques qui font recours à la désinformation pour l'intoxiquer.

Un des participants à ce forum, Stéphane Lupao du Baraza intercommunautaire du Nord-Kivu exprime ses attentes :

« Personnellement, je trouve que l'opération Springbok qui vise à protéger la ville de Goma des menaces ne peut qu'être saluee par les membres de nos communautés que nous représentons. Nos attentes est qu'il y ait des actions concrètes en termes des mesures préventives »

Le sergent Kabika Bashonga, lui, soutient la lutte contre la désinformation :

« Nous savons tous que ce qui circule dans l'opinion il y a la désinformation. Mais nous à notre niveau , l'opération Springbok est une grande opportunité de pouvoir sauvegarder ce qui peut encore l'être parce que nous sommes en guerre et cette guerre nous sommes en train de la perdre, c'est une réalité mais nous restons positifs parce que on est dernière notre armée et nous faisons confiance aux opérations que nos FARDC sont en train de mettre sur pied et le partenaire qui se joint à nous, on sait déjà que la MONUSCO est en train de partir, il est dans son contexte de transition mais nous ne pouvons qu'accepter cette opération et l'accompagner surtout... »