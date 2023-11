Algérie: Université-Industrie - Appel à la création d'équipes mixtes pour concrétiser des projets de recherche

SIDI BEL ABBES — Les participants au colloque national sur la relation entre l'industrie et la recherche scientifique qui a pris fin mercredi à Sidi Bel Abbes, sous la supervision de l'Académie algérienne des sciences et technologies, ont recommandé la création d'équipes mixtes, regroupant des chercheurs universitaires, des académiciens, des industriels, des investisseurs et des opérateurs économiques en vue de réaliser des projets de recherche.

Dans ce contexte, le vice-président de l'Académie algérienne des sciences et technologies, Mohamed Hicham Kara, a appelé à organiser des ateliers périodiques de présentation des recherches scientifiques aux entreprises industrielles, afin de recueillir les avis des experts des deux côtés et d'échanger les expertises et expériences pour relancer ces projets de recherche sur le terrain et surmonter les obstacles qui entravent leur application réelle.

Il a, en outre, appelé à accompagner les chercheurs et les propriétaires des startups dans la mise en oeuvre de leurs projets dans le domaine, en mettant l'accent sur les facteurs de la qualité et de l'innovation pour valoriser le produit industriel national, conformément aux normes internationales.

L'universitaire et chercheur, Amar Tilmatine, de l'université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes, un établissement pionnier ayant obtenu les premières places au classement mondial des domaines académiques à Shanghai de l'édition 2023, compte des projets de recherche scientifique dans divers domaines, nécessitant l'implication des chercheurs dans le tissu industriel au niveau national, et ce, en adéquation avec la stratégie nationale adoptée en vue de développer l'industrie et relancer le secteur économique.

%

La Présidente directrice générale (PDG) de l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel Abbes, Baya Kendil, a souligné de son coté que son entreprise oeuvre, en partenariat avec l'université Djillali Liabes, à développer le produit industriel, ajoutant que quatre projets de recherche nationaux ont été retenus, dont trois liés aux énergies renouvelables.

Pour rappel, le ministre de l'Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, Yacine El Mehdi Walid, avait appelé, dans une intervention, mardi, par visioconférence, lors de la première journée des travaux de cette rencontre, à coordonner les efforts entre chercheurs, universitaires et opérateurs économiques et industriels afin de valoriser les innovations et la recherche scientifique dans le domaine industriel et inciter les chercheurs à mettre en oeuvre leurs projets scientifiques dans le domaine et à surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés en leur assurant un accompagnement.

Lors de cette rencontre de deux jours, organisée à l'initiative de l'Académie algérienne des sciences et technologies en collaboration avec l'université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes et l'Ecole polytechniques d'Alger, des conférences ont été animées par des chercheurs et experts du domaine industriel et économique et des gérants d'entreprises, qui ont abordé la "relation entre l'industrie et la recherche scientifique en Algérie", "les opportunités futures de la coopération entre les chercheurs et les industriels" et "les préoccupations et entraves rencontrés par les entreprises industrielles".