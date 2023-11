Algérie: Algérie-Singapour - Magramane se félicite de la coopération bilatérale

ALGER — Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Lounès Magramane, s'est félicité, mercredi à Alger, de la coopération bilatérale entre l'Algérie et Singapour dans plusieurs domaines.

Lors d'une séance de travail au siège du ministère avec le vice-ministre des Affaires étrangères de Singapour, M. Mohamad Maliki Bin Osman, M. Magramane a précisé que l'Algérie célébrait cette année le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, des relations qui sont "le fruit d'années de coopération bilatérale sérieuse marquée par le dialogue continu, le respect et le soutien mutuel".

Il a salué la visite de la délégation singapourienne en Algérie, la première d'un haut responsable singapourien depuis 2006, souhaitant qu'elle soit suivie d'autres visites officielles au plus haut niveau entre les deux parties.

A cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a adressé au responsable singapourien ses remerciements pour le soutien de son pays à l'élection de l'Algérie comme membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025.

M. Magramane a en outre souhaité que cette coopération se poursuive au niveau multilatéral, notamment en ce qui concerne la demande d'adhésion par l'Algérie au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est, pour s'étendre à d'autres questions à travers le rapprochement des vues sur les questions d'intérêt commun, dont la cause palestinienne, la question du Sahara occidental, les questions climatiques, la lutte antiterroriste et le désarmement.

%

Lire aussi: Algérie-Singapour: séance de travail pour examiner les moyens de développer les relations bilatérales

Concernant la coopération bilatérale, le même responsable a fait part de la volonté de l'Algérie de jeter les bases d'une coopération solide dans des domaines tels que l'économie numérique, les secteurs financier et bancaire, les Technologies de l'information et de la communication (TIC), les technologies de 5e génération, la gestion portuaire et aéroportuaire et le secteur hydrique.

M. Magramane a indiqué que le ministère des Affaires étrangères "ne ménagera aucun effort pour oeuvrer avec Singapour au développement des relations économiques et commerciales bilatérales en vue d'atteindre un niveau qui reflète les potentialités des deux pays et la qualité de leurs relations politiques, à travers la relance de la coopération au niveau de la chambre de commerce et l'organisation de forums d'affaires dans les deux pays".

Pour sa part, M. Mohamad Maliki Bin Osman s'est félicité des relations "privilégiées" qu'entretiennent les deux pays depuis plus de quarante ans, soulignant que "c'est les relations les plus longues avec un pays arabe".

Ces relations seront approfondies et renforcées dans plusieurs domaines à travers les visites des délégations officielles et les échanges entre les deux parties, a affirmé le ministre singapourien.

Il a saisi l'occasion pour féliciter l'Algérie pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.