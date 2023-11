Algérie: La stratégie nationale de transition numérique consacrera la souveraineté numérique

ALGER — Les participants aux ateliers nationaux sur l'élaboration d'une stratégie nationale de transition numérique en Algérie ont mis en avant, mercredi à Alger, les efforts des autorités pour asseoir une stratégie nationale dans ce domaine à même de réaliser la souveraineté numérique, qui est aujourd'hui un impératif.

Intervenant lors de ces ateliers, organisés par le Haut-commissariat à la numérisation (HCN), le spécialiste du numérique, Allal Djaouad Salim, a salué la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant création du Haut-commissariat à la numérisation, "laquelle reflète l'importance vouée par le président de la République à la transition numérique".

Pour sa part, l'expert en technologies de l'information et de la communication, Younes Guerar, a affirmé que les efforts consentis avaient permis aux citoyens, ainsi qu'aux entreprises, d'accéder à certains services électroniques, soulignant l'impératif de "sécuriser toutes les données pour les protéger des mains criminelles".

De son côté, le consultant international en développement économique, Abderrahmane Hadef, a indiqué que la définition du processus de numérisation permettra de "poser des bases solides pour une transformation efficace soutenue par la loi sur la numérisation, qui prévoit une plateforme unifiée pour les activités numériques", estimant que "le défi est aujourd'hui de taille pour bâtir une société numérique".

%

A ce propos, le directeur technique de l'Entreprise d'appui au développement du numérique (EADN), Ali Abbassene, a expliqué que la transformation numérique "implique le changement des outils de travail et de la méthode de travail dans les administrations et les entreprises dans l'objectif d'améliorer la performance et les résultats au profit des citoyens et des opérateurs".

A cet égard, le président du Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN), Abdelouahab Gaoua, a estimé que l'importance de la transformation numérique résidait dans "le recours aux compétences nationales, ce qui s'inscrit dans le cadre de la souveraineté numérique, dont l'importance a été récemment mise en évidence à cause des restrictions imposées sur les réseaux sociaux".

Ces ateliers nationaux de trois jours comprennent cinq axes, à savoir, "la numérisation du secteur public", "le développement du secteur de l'économie numérique et de l'inclusion financière en Algérie", "l'enseignement, la formation et l'emploi dans le domaine de la numérisation", "le développement de la numérisation en Algérie et sa classification au niveau international" et "la citoyenneté numérique et l'impact des technologies de l'information et de la communication sur la culture algérienne".