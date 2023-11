Maroc: Lancement à Mohammedia du projet de développement et de formation des jeunes à travers le sport au profit de 13.500 élèves

Mohammedia — Le projet de développement et de formation des jeunes à travers le sport a été lancé, mercredi, au profit de 13.500 élèves dans 27 établissements éducatifs relevant de la préfecture de Mohammedia, dans le cadre de la célébration du 48e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Ce programme d'épanouissement par le sport vise à promouvoir le développement humain des générations futures, à soutenir l'éducation et le développement des jeunes, tout en contribuant à la réussite éducative des jeunes des quartiers défavorisés à travers le sport. Il comprend la conception et la mise en oeuvre de programmes et d'activités variés pour sensibiliser aux avantages de l'éducation physique et sportive dans le développement social des enfants.

A cette occasion, la cheffe de la division de l'action sociale au niveau de la préfecture de Mohammedia, Khadija Jalal a expliqué, que dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), la commission provinciale du développement humain de la préfecture de Mohammedia, a soutenu le programme d'épanouissement par le sport, précisant que ce projet a été réalisé en partenariat avec la Direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, d'une part, et l'ONG Tibu Maroc, d'autre part.

Mme Jalal a souligné que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du 4ème programme de l'INDH, comprend la mise en place et l'organisation de compétitions sportives, ainsi que l'accompagnement des équipes scolaires participant aux compétitions locales, régionales et nationales, soulignant que le projet vise également à développer les programmes sportifs au sein des établissements scolaires concernés, et à encadrer les jeunes (champions de l'avenir).

De son côté, le Directeur Provincial du ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports de Mohammedia (MENPS), Aziz Bouida, a déclaré que cet événement marque la mise en oeuvre de la convention de partenariat signée, le 30 mai 2023, entre la Commission provinciale de développement humain de la préfecture de Mohammedia, la direction provinciale du MENPS de Mohammedia, et l'ONG Tibu Maroc pour la mise en oeuvre du programme d'épanouissement par le sport au profit des élèves des écoles primaires relevant de la préfecture.

Ce projet, a-t-il poursuivi, a pour objectif la mise en oeuvre de divers programmes et activités pour sensibiliser aux avantages de l'éducation physique et sportive dans le développement social des enfants, dans 27 établissements éducatifs relevant de la préfecture de Mohammedia, notant que lors de la première phase, 10 écoles primaires seront concernées, notamment l'école Oulada, Abdelwahid Al Marrakchi, Lalla Asmaa, et Al Qods.

Pour sa part, Mohamed Amine Zariat, président Fondateur de l'ONG Tibu Africa, a fait savoir que cette convention vise à soutenir les moyens de partenariat et de collaboration entre les parties contractantes, en vue d'intégrer la pratique d'activités sportives au sein de 27 écoles, tout en créant 30 postes d'emploi au sein de la direction provinciale de Mohammedia.

Et d'ajouter, que ce projet est la continuation des programmes à travers lesquels "nous cherchons à développer les compétences méthodologiques des bénéficiaires au niveau personnel", telles que la méthodologie de la pensée, le développement des capacités intellectuelles, la méthodologie du travail en classe et en dehors de la classe, ainsi que la méthodologie de l'auto-organisation et de la gestion du temps et la formation personnelle. Le but étant de lutter contre le décrochage scolaire et de former une nouvelle génération ouverte sur la société.