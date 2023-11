Afrique de l'Ouest: Le PAP salue 'l'Initiative visionnaire' de SM le Roi visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan atlantique

Johannesburg — La Commission des questions de commerce, des douanes et de l'immigration du Parlement panafricain (PAP) a salué, mercredi, "l'Initiative visionnaire" de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'échelle internationale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique.

La Commission a affirmé, dans un communiqué, avoir accueilli chaleureusement cette Initiative de Sa Majesté le Roi, soulignant que le Souverain a insisté, dans le Discours prononcé à l ́occasion du 48-ème anniversaire de la Marche Verte, sur la nécessité urgente de remédier à l'important déficit d'infrastructures et d'investissements dans la région de la côte atlantique de l'Afrique, malgré sa richesse en capital humain qualifié et ses abondantes ressources naturelles.

«La proposition marocaine vise à relever ces défis en créant un cadre institutionnel solide qui unit les vingt-trois pays africains bordant l'océan Atlantique», a noté l'institution législative panafricaine, basée à Johannesburg.

Elle a précisé que l'objectif principal de l'Initiative Royale est de promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité partagée au sein de la région.

Cette noble Initiative entraînera, sans aucun doute, une transformation économique fondamentale au sein de la région et accélérera le commerce et la connectivité des personnes, des biens et des services, a souligné la même source.

La Commission des questions de commerce, des douanes et de l'immigration du PAP a affirmé qu'elle soutient pleinement cette "Vision ambitieuse et inclusive", qui va dans le sens de la réalisation du rêve d'une Afrique prospère et interconnectée et a appelé les dirigeants et les parties prenantes à la soutenir également.