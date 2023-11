Congo-Kinshasa: Depuis Séoul - Denis Kadima confirme la tenue des élections 2023

Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, est en mission officielle depuis lundi 6 novembre dernier, à Séoul en Corée du Sud. Il y est pour suivre la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miru System.

Un jour après son arrivée, le président de la CENI a tenu une séance de travail avec les responsables de Miru System au siège de cette firme coréenne. Il était pour lui question d'apprécier le travail accompli, en synergie avec les équipes de la CENI dépêchées depuis plusieurs semaines. Ce, dans l'objectif d'équiper cette institution d'appui à la démocratie du matériel électoral adapté notamment, le dispositif électronique de vote, qui servira aux élections prévues le 20 décembre 2023 en RDC.

Sur place, Kadima s'est rendu à l'entrepôt central de Miru System pour confirmer le rapport établi concernant le matériel déjà prêt à être expédié en République Démocratique du Congo.

Devant la presse, il s'est exprimé en ces termes : « Je suis à Séoul avec une délégation pour voir comment le travail s'est déroulé parce que le gros de la tâche est fait. Et je suis venu voir comment les équipes se tirent d'affaire. Je dois avouer que je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très intensif a été exécuté. Vous pouvez regarder derrière moi, il y a plein des matériels notamment, les Dispositifs Électroniques de Vote (DEV), les bulletins de vote et autres qui sont déjà fabriqués et n'attendent que d'être expédiés au pays».

Et de poursuivre : « Il y en a ceux qui arriveront directement à Kinshasa et d'autres en provinces pour assurer un déploiement efficace. À bien observer, vous réalisez le volume du travail effectué par les équipes venues de la CENI et arrivées à Séoul pendant un bon bout de temps. En somme, je suis très satisfait de voir que nous sommes en train d'atteindre notre objectif parce que la production est là, l'inspection a été faite et maintenant c'est la phase de la livraison au pays, avant que nous entamions le déploiement de ce dernier lot du matériel ».

« C'est vrai que le pays est vaste. Mais la CENI a une grande capacité logistique. Comme le travail de la production est fini, nous entamons maintenant la phase de distribution. Je me dois d'avouer que la CENI n'est pas à sa première expérience. Nous savons très bien que le défi existe quant à la grandeur du pays sur le plan logistique. Cependant, la CENI est bien implantée à travers le pays par ses démembrements. Il est maintenant question d'utiliser les moyens dont nous disposons pour faire parvenir les matériels dans leurs destinations respectives et la CENI a assez d'expérience pour y arriver », a-t-il dit.

Par ailleurs, il a tenu à certifier que le 20 décembre 2023, reste la date des élections en RDC. Il a confirmé que, tout est mis en oeuvre pour que les élections aient lieu, parce que la CENI évolue bien selon son calendrier.

« J'aimerais vraiment exhorter les Congolais à ne pas se fier à ce qui se dit, mais à croire plutôt à ce qu'entreprend la CENI, car nous voulons faire partie de la solution et non du problème. Les Congolais doivent savoir que tous les 5 ans, nous devons avoir les élections et ce n'est pas le moment de commencer à spéculer. Bien que nous avons débuté notre mandat en retard, mais nous avons travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce stade qui prouve à suffisance que le 20 décembre 2023, il y aura sans l'ombre d'aucun doute des élections au pays. Je demande à ceux qui ont encore des hésitations de se préparer en vue de participer à ces scrutins combinés. Que personne ne se fasse d'illusions parce que la CENI travaille matin, midi et soir pour organiser les élections à la fin de cette année», a-t-il renchéri.