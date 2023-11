Gabon: Communiqué final du conseil des ministres du Gabon du 8 novembre 2023

Le mercredi 08 novembre 2023, sous la Très Haute Présidence de Son Excellence, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Conseil des Ministres s'est réuni dès 10h au Palais de la Présidence de la République.

Mesdames, Messieurs,

A l'entame du Conseil des Ministres , le Chef de l'Etat, Son Excellence, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, a bien voulu à nouveau appeler l'attention de tous et de chacun des membres du Gouvernement sur les règles et principes qui doivent guider l'action gouvernementale.

A cet effet, la rigueur, l'impartialité et la solidarité gouvernementale doivent être les principales boussoles des membres du Gouvernement avec pour seuls objectifs la réussite de la Transition et le bonheur du Peuple Gabonais, loin des intérêts particuliers et des ambitions si légitimes soient-elles.

Le Chef de l'Etat, a ensuite rappeler la force de l'Histoire dans la Construction d'une Nation.

Aussi, a-t-il rappelé que si nous pouvons, chacun, juger l'Histoire, nous n'avons pas le droit de la nier. De ce fait, il a tenu aujourd'hui à officiellement réhabiliter Madame Rose Francine ROGOMBE dans son statut de 3ème Président de la République Gabonaise.

Le Chef de l'Etat a par la suite instruit membre du Gouvernement de s'imprégner du Projet de Chronogramme de la Transition proposé par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions.

Il a de ce fait insisté, à leur égard, sur la notion de projet car seul le Peuple Gabonais, réuni dans le cadre du Dialogue National Inclusif, décidera du Chronogramme définitif.

Evoquant les actions menées en deux mois d'activités, le Président de la Transition s'est voulu rassurant aussi bien pour les partenaires internationaux que nationaux du Gabon avec le respect des engagements signés par notre pays.

Aussi, le Président de la Transition a- t-il instruit le Gouvernement à construire le rêve et l'espoir des populations gabonaises pour un avenir marqué du sceau de l'optimisme et centré sur un accroissement des investissements structurants répondant aux besoins de ces populations. Ceci par la création des bassins d'emplois pour les jeunes actifs dans le domaine agricole, des grands travaux ainsi que les métiers d'avenir beaucoup plus productifs et à forte valeur ajoutée.

Abordant les points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des Ministres a adressé ses félicitations au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA pour l'intense activité diplomatique menée aux côtés de ses Pairs de la Sous-région.

En effet, le Chef de l'Etat a poursuivi ses déplacements dans les pays de la sous-région, en se rendant successivement au Burundi, à Sao-Tomé et Principe, en Guinée Equatoriale et au Congo Brazzaville où il a participé au Sommet des Trois Bassins Forestiers.

Au cours de ces différentes étapes, le Président de la République, Chef de l'Etat, a également sollicité l'appui de ses homologues pour accompagner le Gabon dans la Transition et la Restauration des Institutions ainsi que sa présence affirmée sur la scène régionale, continentale et internationale.

Cette dynamique s'est poursuivie à Libreville par les audiences accordées par le Président de la Transition, à Madame Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) ainsi qu'à Son Excellence Farraj BIN NADER, Ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Gabon , porteur d'un message d'invitation de Sa Majesté Salman Bin ABDULAZIZ AL SAOUD, Roi d'Arabie Saoudite .

Par la teneur dudit message, le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA est invité à prendre part au 1er Sommet Arabie Saoudite-Afrique qui se tiendra à Ryad, le 10 novembre 2023.

AU TITRE DES PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Le Conseil des Ministres a délibéré sur les Affaires suivantes :

MINISTERE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS

- Projet de décret portant attributions et organisation du Ministère de la Réforme des Institutions.

Le présent projet de décret a pour objet de définir le cadre organique du Ministère de la Réforme des Institutions en fixant les attributions et l'organisation permettant audit Ministère d'atteindre l'objectif de réforme des institutions qui lui est assigné.

Par l'effet du présent texte, le Ministère de la Réforme des Institutions a-t-il pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière de réforme des Institutions de l'Etat, des relations avec les Institutions Constitutionnelles et Administratives ainsi que les Autorités Administratives Indépendantes.

Pour son fonctionnement, le Ministère se compose ainsi qu'il suit :

- Le Cabinet du Ministre ;

- L'Inspection Générale des Services ;

- Le Secrétariat Général ;

- Les Directions Générales ;

- Les Etablissements et Organismes sous-tutelle.

Projet de loi portant suppression du Haut- Commissariat de la République.

Le texte indiqué s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de réduction du train de vie de l'Etat initié par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI).

Ce programme a pour axes principaux la rationalisation des dépenses publiques et l'accroissement des investissements structurants au service des populations.

Ainsi, par l'effet dudit projet de loi qui abroge l'ordonnance n° 017/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant création du Haut-Commissariat de la République, ratifié par la loi n° 030/ 2021 du 22 février 2022, le Haut Commissariat de la République est supprimé.

- Projet de loi modifiant et supprimant certaines dispositions de l'ordonnance n° 016/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant institution de la Médiature de la République, ratifié par la loi n° 002/2022 du 23 mars 2022.

Le présent texte s'inscrit lui aussi dans le cadre de l'engagement du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) de réduire le train de vie de l'Etat par la rationalisation des dépenses publiques et l'accroissement des investissements structurants.

A cet effet, la réforme énoncée porte essentiellement sur un allègement des cadres dirigeants la Médiature de la République limité désormais au Médiateur de la République et au Médiateur de la République Adjoint.

De même, les structures composant la Médiature de la République que sont le Secrétariat Général et la Commission Permanente sont supprimées.

Les dispositions des articles 4,5, 6, 8, 9, 10, 11, 18 et 21 de l'ordonnance n° 016/PR/2021 du 13 septembre 2021 portant institution de la Médiature de la République sont ainsi modifiées.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS

Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018 portant Code des Marchés Publics

Le présent projet de décret relatif au Communiqué n°0024 du CTRI modifie et complète certaines dispositions du Code des Marchés Publics régi par le décret n° 00027/PR/MEPPDD du 17 janvier 2018.

Il vise la promotion de l'entreprenariat national par l'attribution exclusive aux PME et PMI nationales des marchés publics dont le montant est inférieur ou égal à cent cinquante (150) millions de FCFA.

A cet effet, les réformes relatives à cette préférence nationale apportées sont désormais introduites dans le Code des Marchés Publics par la modification de l'article 2 et l'ajout de l'article 7 bis.

EN MATIERE DE POLITIQUE GENERALE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Au terme de la présentation de Monsieur le Ministre, le Conseil des Ministres a marqué son accord à la nomination des trois (3) Consuls Honoraires suivants :

- Monsieur Saikou DUKURAY , en qualité de Consul Honoraire de la République de Gambie au Gabon ;

- Monsieur Maane Lakshmi Naaisimhan GURU PRASAD , en qualité de Consul Honoraire de la République Socialiste Démocratique de Sri Lanka au Gabon ;

- Monsieur Landry Serge MANANI DAOUDA , en qualité de Consul Honoraire de la République de Kazakhstan au Gabon.

AU TITRE DES MISSIONS, SEMINAIRES ET CONFERENCES

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS

Le Conseil des Ministres a marqué son accord pour la participation de notre pays à la cérémonie de signature de l'Accord Post-Cotonou, appelé « Accord de Samoa » qui se tiendra à Samoa, le 15 novembre 2023.

En effet, ce nouvel accord avec les pays de l'Union Européenne (UE) et ceux de l'Organisation des Etats d'Afrique, Caraïbes et Pacifique sera désormais le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les nouvelles relations OEACP-UE.

Aussi, le nouveau cadre de coopération OEACP-UE auquel le Gabon est partie prenante s'articule-t-il autour de six (6) domaines prioritaires et stratégiques définissant les principes et les valeurs autour desquels les deux espaces entendent travailler, à savoir :

- la démocratie et les droits de l'homme ;

- la croissance et le développement économiques durables ;

- le changement climatique ;

- le développement humain et social ;

- la paix et la sécurité ;

- les migrations et la mobilité.

Enfin le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles suivantes :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL

- Secrétaire Général Adjoint : M. Tanguy GAHOUMA BEKALE.

- Conseiller Spécial du Président de la République, Secrétaire Permanent du Conseil National Climat : M. Davy ONOMORY MBOUMBA.

CABINET DU PRESIDENT DE LA TRANSITION

- Conseillers Spéciaux, Chargés de Missions du Président de la Transition :

· Mme Lucia SIAMI

MM.

· Pacôme KOSSY.

· Jessy Lee Darly AGAMBOUE.

- Conseillers du Président de la Transition :

MM. :

· Arthur King MASSASSA LOURY ;

· Luc Yvon DOWE BONDIME ;

· Jean Chrysostome NGAILA ALONGO ;

· Jonas OKOYI LOUSSOU.

Mmes :

· Melissa NTOUTOUME ép. ADIMINGA ;

· Olga OLAMBOU épse ATCHOUGOU ;

· Berthe OVARI OURA ;

· Ruth BALDE LAMARANA OUMOU.

- Attachés de Cabinet à la Présidence de la République :

Mmes :

· Yael Ines Yakumu Yamutu YANGARI ;

· Vanessa Elyard MICHING DIWA.

MM. :

· Stanislas KOMBILA MAMA ;

· Faustin MBA ESSANGUI ;

· Médard TONDA ;

· Lieutenant Malcom DEMBA RISSANI Jeffrey ;

· Jules Oscar MAGANGA ;

· Cédric KOUMBA.

- Secrétaires de Cabinet du Président de la Transition :

Mmes

· Salimata DONG GNAMBA ;

· YAMANGA MINA Prisca épse NGOUNDA ;

· M. Evariste MAYOBO KOUMBA.

- Chargés de Missions du Président de la Transition :

Mmes :

· Marina Sylvie TGHA ép. LEYINDA ;

· Emma MAGANGA IYEMBIT

Géraldine ép. ROUMAYNE ;

**M.M :

· Renald BUSQUE ;

· Guy-Marly ASSOUMOU MBENG ;

· Sergent-Chef Major NGOMA DICKARADOH Chylderick ;

· Sergent OBIANG ELLA Gauthier Séverin ;

· Barnabé BOLA BOLA ;

· Jean Pierre OMOUESSI ;

· Didier MOUENDOU MOUENDOU ;

· Alexandre NGOYE ;

· Gildas Roméo MOUNIEMOU ;

· Lieutenant Stan SEMBA NKWELE.

Sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine :

- L'ensemble des Haut-Commissaires de la République et leurs Cabinets respectifs ;

- Les Conseillers Politiques du Président de la Républiques ;

- Les Médiateurs de la République Délégués et les membres du Secrétariat Général de la Commission Permanente.

**SECRETARIAT GENERAL

MM. :

· Aimé BIBANG BI MBA , précédemment Conseiller du Président de la Transition ;

· Robespierre OLO MEZUI , précédemment Chargé de Mission du Président de la Transition ;

**CABINET DU PRESIDENT DE LA TRANSITION

MM. :

· Jean Félix OBAMBA , précédemment Conseiller Spécial, Chargé de Missions du Président de la Transition ;

· Hyoung PARK KON , précédemment Conseiller du Président de la Transition ;

Mmes :

· Léa Murielle NDONG DITE BENGOM , précédemment Conseiller Spécial du Président de la Transition ;

· Stevie Michèle MIKALA épouse DE CRUZEL , précédemment Conseiller du Président de la Transition ;

· Jowil Chaïna MIHINDOU-HINDET , précédemment Conseiller du Président de la Transition ;

· Raïssa Delphine YEBE NDEMA , précédemment Attachée de Cabinet à la Présidence de la République ;

· Carmela Michele NGAYIS , précédemment Attachée de Cabinet à la Présidence de la République ;

· Marie Keeshia ONDZOUNGA , précédemment Chargée de Missions du Président de la Transition ;

· Kristel Audrey E BIBANG , précédemment Conseiller du Président de la Transition ;

· Mme Ledwine AVOME BENGONE , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la Transition ;

**HAUT COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE

Mmes :

· Diane Marcelle EBAYE , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

· Aimée Sonia ADIMET OUSSOMBIE , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

· Odette MBANG NDONG , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

· Théophiline ONGANGA PIREVOULA , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

· Annie Mathieu MINDZIE MEGNE , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

· Charlène MOUSSOUMA MBOMBE , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

· Désirée Luce Mélissa NTSAME ABIANGA OLAME , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

· Brigitte MEUYO , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

· Georgette épouse NGOMA KOUMBA MOUGUIAMA , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

· Hélène Brigitte NDAMOU , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

**MM. :

· Eric OWONO NGOU , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

· Patrick KOUMBA , précédemment Secrétaire de Cabinet du Président de la République ;

AGENCE NATIONALE DES BOURSES DU GABON (ANBG)

**CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président du Conseil d'Administration : Pr Guy Martial NKIET.

- Président de la Commission Technique des Bourses : Général Michel MOUNGUENGUI.

- Directeur Général : Pr Ruffin NDJAMBOU.

- Directeur Général Adjoint : Colonel Léa LOUNDOU

- Conseillers du Directeur Général :

· Mme Ingrid BOUTOLINI ép. OYOUGOU ;

MM.

· Jérémie MIKOMBO ;

· Aymar Romaric NONO OYANIGUI.

- Chargé d'Etudes :

· M . Aimé MOUELY ;

· Mme Maureen LEKELE ;

· M . Clinci Jasven AGNIMA KOMBILA.

- Directeur Administratif et Financier : Mme Jeslie Jolène NJOH MBIOKO.

- Chef de Service Approvisionnement et Moyens Généraux : Mme Sonia EYANG ép. NSIE.

- Chef de Service Financier et Comptable : M.

André Robert EKOMI

- Chef de Service des Affaires juridiques, Administratives et Ressources Humaines : Mme Aïcha Ibrahima MATTEYA.

- Directeur de la Scolarité : M. Calvin LIKAMBA TSAMA.

- Chef de Service Etudiants non Boursiers : Mme Marie Louise SIMBA.

- Chef de Service Etudiants Boursiers : Mme Belinda Roxanne MAGNAGANI ERIMI.

- Chef de Service Planification : M. Jean Servais NDOUTOUME.

- Directeur des Systèmes d'Information et de la Communication : M. Charli Sylvain LENGANGUI.

- Chef de Service Communication et Relations Publiques : M. Arnaud NGUEBET.

- Chef de Service Gestion Documentaire et Statistique : Mme Nadia Staelle KOMBA.

- Chef de Service des Systèmes d'Informations, Réseaux et Sécurité : M. Arnold MINDZELI.

- Directeur de la Délégation Provinciale du

Haut-Ogooué : M. Nicaise OTOUNGA SOUNA.

- Chef de Service Financier et Comptable : Mme Abiba MBOUMBA IBRAHIM.

- Chef de Service Communication et Relations Publiques : Mme Dominique MATSANGA DJIBALONGO.

Les agents dont les noms suivent sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine :

· M. Pascal Blaise OBI Mmes :

· Sandra Flore MAMBIRI PINZE ép. AMBOUROUE

· Paul Elisabeth MBOUMBA LASSY

· Christelle Andréa MOUELY ép. ITOUMBA

AGENCE GABONAISE DE L'OBSERVATION SPATIALE (AGEOS)

Directeur Général Adjoint : M. Cleef MPIGA KOUNA

PRIMATURE

CABINET DU PREMIER MINISTRE

DEPARTEMENT POLITIQUE, ET REFORMES DES INSTITUTIONS ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DECENTRALISATION

- Conseiller : M. Xavier Lionnel ABESSOLO , en remplacement de Monsieur MBAGOU Jean- Bosco, Député

DEPARTEMENT AFFAIRES JURIDIQUES, FONCTION PUBLIQUE ET JUSTICE

- Conseiller : Mme Maryse MOUENKOULA , en remplacement d Monsieur MFOULABOME Edouard, appelé à d'autres fonctions

DEPARTEMENT NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

- Conseiller : Mme Fanny ELLA ASSA Ep. AMVANE , en remplacement de Madame MOUENKOULA Maryse, mutée

DEPARTEMENT CULTURE, JEUNESSE, SPORTS, ARTS ET LUTTE CONTRE LE CHOMAGE

- Conseiller : M. Paul THOMO ASSOUMOU

(Confirmé)

. Attachés de Cabinet :

MM.

- Achille MABIKA

- Olivier ONDO SIMA

- Nildrid THEOLEY BETIMBA

- Jean-Félix MBA NZE

- Arthur Bernard ELLA EDOU

Mmes

- Mélissa Chérille OSSAVOU ENGOHANG Ep. MOUSSAVOU

- Sandy MENGUE M'ADZABE

- Urbain Christian NGUEMA NZE

- Yasmine AYABERE MVE

- MOUSSAVOU MIHINDOU Gaëlle Diane

- MBOUMBA EDOU Peguy Armela

- DJANENET NGOWET Ep. NZOGHE NTOUTOUME

- Monsieur ONDO OBIANG Patchely Urich

- Monsieur NANG MEZUI Anatole

- Monsieur MFOUMBI MOUNGUENGUI

Sletch

- Monsieur EKO ONDO Jean Francis

- Madame BIDZIME MINKO Pélagie

- Monsieur BONGOLO Pierre

- Monsieur NGUEMA BEKALE Steeve

. CHARGES DE MISSIONS

- Monsieur MADOLA ABEKE Noé

- Monsieur ONA Charles

- Monsieur BIBANG Ludovic

- Madame PITTY Jean Paul Glory Ep.

BOUBEBE

- Monsieur MINKO M'OBIANG Jean

- Monsieur MOULONGUI Ghislain David

- Monsieur NGOMO SIMA Pierre

- Monsieur OKE NDONG Lorin

- Monsieur NKEMEBOUNE Jules

- Monsieur MINKO M'OBIANG Faustin

- Monsieur MOUCKAGNI IKAPI Jean

- Monsieur ONDO BEYEME Fidèle

- Monsieur MBA NGUEMA Floric

- Monsieur NDORE Maurice

- Monsieur OGNALAGA EBANA Alban

- Monsieur BITEGHE BI ALLOGHO Pamphile

- Monsieur ZUE MBA Benoît

- Monsieur MANGOUMBA WOUCHI

- Monsieur Christian MINDOGO

- Monsieur NTOUTOUME Edmond

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Attachés de presse :

- Monsieur MBA NGUEMA Florick , Chef de Service de la Presse Ecrite (confirmé)

- Madame NTSAME OMVA Balbine , Chef de Service de la Presse Audio-visuelle (confirmée)

- Monsieur YENDA MOUKOULA Frédéric , Chef de Service Documentation (confirmé)

- Monsieur EYENET Alain Serge (confirmé)

- Monsieur MANFOUMBI Lin Philippe

(confirmé)

- Monsieur MBA NGUEMA Florick (confirmé)

- Monsieur IFOUNDA Francis (confirmé)

- Monsieur N'KOMBE OSSOKOUE Lionel

(confirmé)

- Monsieur REMANDA Glenn (confirmé)

- Monsieur FOURI ABINIGUA ALUMBILA

Yvlee Harvel (confirmé)

SECRETAIRES TECHNIQUES

- Monsieur NGUEMA MINTSA Igor

(confirmé)

- Madame MOUCKOUMBY MAGNAUTH

Sylvie

CHAUFFEUR DU PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Monsieur ELLANGOU Alban INTERPRETES

- Madame MBOUMBA KOUMBA Jasmine Sandra (confirmé)

- Madame ETOUNDI EHYA Cathy Alexandra

[| (Le reste sans changement) |]

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

**DIRECTION GENERALE DES ARCHIVES NATIONALES, DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE ET DE LA DOCUMENTATION GABONAISE

- Directeur Général : M. Roger MBOUMBA MBINA .

MINISTERE DE LA REFORME DES INSTITUTIONS

CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE)

Membres :

- Mme Adelaide Sylvie KOTA ép. NZAMBA.

- M. Vincent MOULENGUI BOUKOSSO.

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, CHARGE DE LA FORMATION CIVIQUE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION CENTRALE DES RESSOURCES HUMAINES

- Directeur Central des Ressources Humaines : M. Louis Edrille MOUTSINGA MOUNDOUNGA.

- Directeurs Centraux Adjoints des Ressources Humaines :

· Mme Christine NGANDJOKA.

· M . Jean Désiré MBONGO.

DIRECTION GENERALE DE

L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET

PROFESSIONNEL

- Directeur Général Adjoint : Mme Solveig Raissa MOUSSIALI ép. VANKE NGABOU.

AGENCE NATIONALE DE FORMATION ET D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président du Conseil d'Administration : Mme Célestine BÂ OGUEWA.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE

UNIVERSITE OMAR BONGO

CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES (CNOU)

**CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président du Conseil d'Administration : M.

Philippe NZENGUE MAYILA

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU RENFORCEMENT DES CAPACITES

SECRETARIAT GENERAL

- Chargés d'Etudes : Mme

- Marie Line Lydia MILEBOU MBINA ;

- Arianne Carla MOUELE BANGOUYA.

DIRECTION CENTRALE DES RESSOURCES HUMAINES

**SERVICE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

- Chef de Service : M. Christian MOKOKO.

**SERVICE POLITIQUES SOCIALES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

- Chef de Service : M. Davy Lemey NDONG MEYE.

**SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES

- Chef de Service : M. Yannick SAM AYAWET.

**SERVICE DE LA FORMATION ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

- Chef de Service : Mme Minette ESSENG MISSANG.

**SERVICE COURRIER

- Chef de Service : Mme Laurinda Ermella Nathalie RABENKOGO.

DIRECTION CENTRALE DES ARCHIVES ET DE LA DOCUMENTATION

- Directeur Adjoint : M. Didier Arnaud WORA ROSSATANGA.

DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

- Directeur Général Adjoint : M. Richard MAMIAKA.

- Chargés d'Etudes :

· M. Tayi Tagh NGUEBA BOUTOUNDOU

· Mme Noélla Daniella DIVASSA MBAGOU

**SERVICE RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYEN

- Chef de Service : Mme Annette MINGA MIBAPIA

**SERVICE SYSTÈME D'INFORMATION ET DES STATISTIQUES

- Chef de Service : M. Guy Raynanth AYANG BOUTAMBA

**DIRECTION DU RECRUTEMENT

- Directeur : Mme MBOUROU BA Zeinabou épse ALARA .

- Directeur Adjoint : Mme Agnès MEKAMANE

**SERVICE RECRUTEMENT

- Chef de Service : M. Jean Bosco MAVONGO MBELA

**SERVICE CONCOURS ADMINISTRATIFS

- Chef de Service : Mme Edith Chantal ADA ABESSOLO

**DIRECTION DE LA GESTION DES PERSONNELS ET DU CONTENTIEUX

- Directeur : M. Ben Landry BIYENDZI

SERVICE CONTENTIEUX ET AFFAIRES DISCIPLINAIRES

- Chef de Service : Mme Christiane MOUNDANGA

DIRECTION DES STAGES PROFESSIONNELS

- Directeur Adjoint : Mme Andrée Léa ASSOUMOU

SERVICE SÉLECTION ET STATISTIQUES DES STAGES

- Chef de Service : M. Martinien Aymar NGOUBADJAMBO

DIRECTION GENERALE DE LA MODERNISATION DE L'ETAT

- Directeur Général Adjoint : M. Nestor NSO

- Chargé d'Etudes : M. Sylvestre ONDO

DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DES RELATIONS EXTERIEURS

- Directeur : M. Jérémie MELIGHE ME MBOROKOMI

- Chef de Service de la Règlementation : M.

Michel KOMBE

- Chef de Service Juridique : Mme Ariane Carmela ZONG NTOUTOUME

DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

- Chef de Service Recherche Thématique Nationale : M. Frédéric MOUGHANDZA

DIRECTION DE L'ORGANISATION ET DES METHODES

- Directeur : M. Martin BOUDINGA

SERVICE PLANIFICATION ET STATISTIQUES

- Chef de Service : M. Pascal BE MISSANG

ECOLE DE PREPARATION AUX CARRIERES ADMINISTRATIVES (EPCA)

DIRECTION GENERALE

- Chargés d'Etudes : Mmes :

· Léone Laure BOUANGA DJOGAS ;

· Oxence MANDENDA.

**SERVICE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES

- Chef de Service : Mme Sidelia MOUDOUNGA.

SECRETARIAT GENERAL

- Secrétaire Général : M. Guy Rodrigue BOUSSAMBA.

- Surveillant Général : M. Paul RILOGHE BARRE.

**SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS GENERAUX

- Chef de Service : M. Serge BIBANGA.

**CENTRE DOCUMENTAIRE

- Chef de Service : Mme Larissa MAGANGA BIKA.

**DIRECTION DE LA FORMATION INITIALE ET DES STAGES

- Directeur : Mme Hermine NKOLO épse AGHOMA

- Chef de Service Formation Initiale : Mme Sylviane NALENDOUMA épse ANKAMBI.

- Chef de Service des Stages : Mme Edith Fanny MEPIAT YENO.

DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DU PERFECTIONNEMENT

- Directeur : M. Aimé Césaire EMANE MENZEIGNE.

- Chef de Service de la Formation Continue

[| : M. Igor NKOGO NKOGO. |]

DIRECTION DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

- Directeur : M. Francis Marley OWONO MBA

- Chef de Service de la Coopération Internationale : Mme Amélie Clarence KENGUE

DIRECTIONS CENTRALES DES RESSOURCES HUMAINES

· Ministère de l'Education Nationale, chargé de la Formation Civique

- Directeur Central des Ressources

Humaines : M. Louis Edrille

[| MOUTSINGA MOUNDOUNGA. |]

- Directeurs Centraux Adjoints des Ressources Humaines :

· Mme Christine NGANDJOKA

· M. Jean Désiré MBONGO

· Ministère de l'Intérieur

- Directeur Central des Ressources

Humaines : M. Steeve Maradona

[/ NZAMBA MBINA /]

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DU CADASTRE

INSPECTION GENERALE DES SERVICES

- Inspecteur Général Des Services : Mme.

[/ Juliette Corine SKITT /]

- Inspecteur Général Adjoint des Services : M.

Ferdinand ALLOGHO KIN ZOCK

- INSPECTEURS DES SERVICES :

MM.

· Marc Zéphirin ESSONO NGUEMA

· Christophe MAPOUILAT

· Jean Baptiste OBAME NTOUTOUME

- Chargée d'Etudes : Mme. Aicha Aloisa ININGOUE VENDRYES

- Secrétaire Particulière De L'inspecteur General Des Services : Mme. Anne Marie SIMA

- Secrétaire Particulière de l'inspecteur Général Adjoint des Services : Mme. Ingrid Flora MOUVOMBA BOUNGOUERE.

SECRETARIAT GENERAL

- Secrétaire Particulière du Secrétaire Général : Mme. Nathalie NTOGONE.

- Secrétaire Particulière du Secrétaire Général Adjoint : Mme. Nathalie MBELE

DIRECTION CENTRALE DES STATISTIQUES

- Directeur : M. Thibaut Constant MAMBENDA

DIRECTION CENTRALE DES RESSOURCES HUMAINES

- Directeur Adjoint : Mme. Adélaïde CHEME

DIRECTION CENTRALE DE LA COMMUNICATION

- Directeur : Endurance MENGUE

DIRECTION CENTRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES

- Directeur Adjoint : M. Philipes MBA

- Chargés d'Etudes :

· Mme Marjolaine BOUNGUEDZA épse MAYOMBA

· M. Wenceslas MAKOKO LOSSANGOYE

DIRECTION PROVINCIALE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DU CADASTRE DE L'ESTUAIRE

- Directeur Provincial : M. Corretta Pascale NGUIAH, Confirmé.

- Directeur Provincial Adjoint : Borel Audiberthy MVOUMBI NGOUBILI.

DIRECTION PROVINCIALE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DU CADASTRE DE LA NGOUNIE

- Directeur Provincial : M. Anicet MBOMO

DIRECTION PROVINCIALE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DU CADASTRE DU WOLEU NTEM

- Directeur Provincial : M. Arnand ABESSOLO

DIRECTION GENERALE DE L'URBANISME ET DES AMENAGEMENTS FONCIERS (DGUAF)

- Directeur Général : Mme. Annie Flore AMPOUWET PERINY

- Directeur Général Adjoint : M. Vincent NZUE

- Directeur des Etudes et de la Normalisation : Mme. Carine MOUSSIALY

- Directeur des Contrôles et des Evaluations : M.

Didier MOUNZIEGOU MIHINDOU

- Directeur du Patrimoine : Mme. Léa AYANG

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DU CADASTRE (DGTTC)

- Directeur Général : M. Modeste MBOUMBA NZIENGUI

- Directeur Général Adjoint : M. Jean Pierre MIBESSI

- Directeur des Etudes et de la Normalisation : M.

Morgan Brice MABOUMBA MABOUMBA

- Directeur des Contrôles et des Expertises : M.

François Mandrigue OBAME MBA

- Directeur de la Documentation Foncière et de l'Archivage : Mme. Inès MAMBISSA BAKAKAS épse MOUAGNA

- Chef de Service des Expertises Cadastrales : M.

NDONG NKOGHO II

DIRECTION GENERALE DE L'HABITAT ET DU LOGEMENT (DGHL)

- Directeur Général : Mme. Stella Mariam NZEDI NGOMA

- Directeur Général Adjoint : NDORI EBANG

- Directeur des Etudes et de la Normalisation : M.

Sylvain ASSOUMOU MBA

- Directeur des Contrôles et des Evaluations : M.

Guy NGODJO

- Directeur du Patrimoine : M. Théodore MATHA ME KWAOU

- Secrétaire Particulière du Directeur Général : Mme. Sandrine Lylia MENDEMANE

DIRECTION GENERALE DE LA VILLE (DGV)

- Directeur Général : M. Jean Joël NDONG OBAME

- Directeur Général Adjoint : M. Judicaël TSOUMBOU NGOULOU

- Directeur des Enquêtes et de la Prospective : M.

Vincent OBIANG MVE

- Directeur de la Programmation du Développement Urbain : M. Aristide MOUKETOU

OBSERVATOIRE URBAIN (O.U.)

- Directeur Général : Dr. Yvon NZIENGUI

- Directeur Général Adjoint : Mme. Corine NTOUTOUME OWONE

- Directeur du Département des Etudes et de la Programmation : Mme. Juliana MAFUMBIT MAMBADINGA

- Directeur de la Documentation et de la Diffusion : Mme. Angélina AKELEMEBA'A épse OBAME

ECOLE NATIONALE DU CADASTRE ET DES SCIENCES GEOGRAPHIQUES (ENCSG)

**DIRECTION GENERALE

- Directeur Général : M. Sylvain NDOUNDA MBIAKA

- Directeur des Etudes : M. Jean Pierre ASSOUMOU NDONG

INSTITUT NATIONAL DE CARTOGRAPHIE (INC)

**DIRECTION GENERALE

- Directeur Général : M. Ghislain IWANGOU MAPANGOU

- Directeur Général Adjoint : M. Augustin Steeve ASSOUMOU

Conseillers du Directeur Général :

MM.

· Emmanuel OBAME NGUEMA

· Jean Prince BIRINDA

- Chargé d'Etudes : Mme Durance OBONE

- Directeur de la Production : M. Idriss MABICKA

- Directeur de la Cartographie Thématique : M.

Dieudonné NDEME

- Directeur de la Documentation et des Relations Commerciales : M. Joël DJEMBO ADJALA

- Directeur Administratif et Financier : Mme.

Josiane Annick ASSENGONE

ADMINISTRATION SOUS TUTELLE

AGENCE NATIONALE DE L'URBANISME, DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES ET DU CADASTRE (ANUTTC)

**DIRECTION GENERALE

- Conseillers du Directeur Général :

· Mme. Jade ONDO ;

· M. Franck IGNANGA.

- Conseiller Technique : Mme. Rose MAROUNDOU ATCHA.

- Directeur des Opérations d'Urbanisme et des Aménagements Fonciers : M. Charles NGUEMA EBOZO'O.

- Directeur des Travaux Topographiques : M.

Pépin OVONO MVE.

- Directeur des Ressources Humaines : M.

Jean Charles TAO

- Directeur Juridique et du Contentieux : M.

Serge MOUNDOUNGA

- Directeur du Cadastre : M. Ralph MASSIMA

- Directeur Administratif et Financier : Mme.

Nadège OKEBE épse HOUNDY

- Directeur Administratif et Financier Adjoint : Mme. Prisca Sonia OYEH NDONG

- Directeur Provincial (G8-G3) : Mme.

Coretta NGUIAH

- Directeur Provincial (G9-G2-G4) : M.

Hermès OLLOGO

- Directeur Provincial (G5-G6-G7) : M.

Marcellin MABOUPA

- Directeur Provincial (G1) : M. Michel OWONO ASSA

SOCIETE NATIONALE IMMOBILIERE (SNI)

DIRECTION GENERALE

- Directeur Général : M. Hermann KAMONOMONO

- Directeur Général Adjoint : M. Alex WALKER ANGUILET

- Conseillers du Directeur Général : Mmes

· Stéphanie ONA ONDO ;

· Arielle AGNEGHE ;

· M. Aubin ANEGHE OKILI.

- Directeur de la Gestion Immobilière : M. Yves MANGA.

- Directeur de la Production du Patrimoine : M.

Jean Pierre ONDOUNDA.

- Directeur Administratif et Financier : M. Fidèle OBIANG ESSONO.

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES ARTS

CABINET DU MINISTRE

- Conseiller du Ministre : M. Juste Parfait MOUBAMBA

- Secrétaire de Cabinet : Mme Andréa Arden OMBIGATH.

- Chauffeur Particulier : M . Bechaliane Raphaël BALLOU.

MINISTERE DES EAUX ET FORETS, CHARGE DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT ET DU CONFLIT HOMME-FAUNE

AGENCE D'EXECUTION DES ACTIVITES DE LA FILIERE BOIS (AEAFB)

**DIRECTION GENERALE

- Directeur Général Adjoint : M. Pierre ONDO MEBIAME

MINISTERE DU PETROLE

SOCIETE GABONAISE D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS PETROLIERS (SGEPP)

**DIRECTION GENERALE

- Conseiller du Directeur Général : M.

Steeve MBO MBA.

- Conseiller Stratégique du Directeur Général : M. Mohamed LOUBA OMBIGATH.

- Directeur Administratif et Financier : Mme Vickie DJAHOMO MBELE MOUSSOUNGOU.

SOCIETE GABONAISE DE RAFFINAGE (SOGARA)

- Directeur de la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement : M. Orphée BOURDES , en remplacement de M. Alain MINKO Mi ZOGO, appelé à faire valoir ses droits à la retraite.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

AGENCE GABONAISE DE SECURITE ALIMENTAIRE (AGASA)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président du Conseil d'Administration : Dr

Jean Delors BIYOGUE BI NTOUGOU DIRECTION GENERALE

· Conseiller du Directeur Général : M. Eric EMBINGA ENGANDJI ;

SOCIETE DE TRANSFORMATION AGRICOLE ET DE DEVELOPPEMENT RURAL (SOTRADER)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président du Conseil d'Administration : M. Samson NGOMO

- Directeur Général : M. Aubert-Aimé NDJILA

MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES

CABINET DU MINISTERE DELEGUE

- Chargés de Missions :

· Alain KOUMBA ;

· Cédric Yannick MIHINDOU. LABORATOIRE PROFESSEUR GAHOUMA DIRECTION GENERALE

- Directeur Général : Dr Oswald Elisabeth LENDOYE SIMOUEN.

- Conseiller Technique : M. Rodrigue NDJEMBI SOUNA.

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE ET DE GARANTIE SOCIALE (CNAMGS)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président du Conseil d'Administration : Mme

Christine ANGUILET MBA.

MINISTERE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, PORTE- PAROLE DU GOUVERNEMENT

CABINET DU MINISTRE

- Conseiller Technique : M. Hervé Yannick BIYOGO OBIANG en remplacement de M. Hissene AMOND-NTOLLO

- Secrétaire de Cabinet : Mme Tatiana MBOULOU MAKANGA en remplacement de Mme Audrey MOULENDJA

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES SERVICES DE L'AUDIO VISUEL ET DE LA CINEMATOGRAPHIE

- Directeur : Mme Berthe NZANG NANG en remplacement de M. Samson ELIBIGUI

INSTITUT GABONAIS DE L'IMAGE ET DU SON (IGIS)

DIRECTION GENERALE

- Directeur Général Adjoint : M. Samson ELIBIGUI en remplacement de M. Jeff Gael APANGA remis à la disposition de son administration d'origine.

RADIO GABON DIRECTION GENERALE

- Directeur Général Adjoint : Mme Nina Kélia NOUGNEPA

SOCIETE DE PATRIMOINE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES (SPIN)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président du Conseil d'Administration : M.

Salomon LOUMBANGOYE.

DIRECTION GENERALE

- Directeur Général : M. Gilles NEMBE

AGENCE NATIONALE DES INFRASTRUCTURES NUMERIQUES ET DES FREQUENCES (ANINF)

DIRECTION CENTRALE DES SYSTEMES D'INFORMATION

Chef de Service Logistique et Moyens au sein de la Présidence de la République et du Ministère de la Défense Nationale : Mme Cynthia Rosemonde MBINA MOUSSAVOU ép. IQUAQUA

AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES

CONSEIL DE REGULATION

- Conseiller du Président du Conseil de Régulation : Mme Danielle AVIKA

- Membre du Conseil de Régulation : Maixent NGOULOU

TELEDIFFUSION DU GABON

**DIRECTION GENERALE

- Directeur Général : M. Jean Nativité ONGALA.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

CABINET DU MINISTRE

- Conseillers Techniques

- Mme Gladys MOULENGUI MM.

· Claude MOUDOUNGA

· Jean Louis DIBANGOU

- Chef du Protocole : M. Alix OLLOMO TOMO

- Chargé d'Etudes : M. Georges BOUNDA MIHINDOU

- Aide de Camp : Maréchal des Logis Chef MBADINGA Merins Stevy

- Agent de Securité : Caporal-Chef Sécurité Pénitentiaire LEMBOMA Lenoy

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MARINE MARCHANDE ET DE LA MER

**OFFICE DES PORTS ET RADES DU GABON (OPRAG)

- Conseillers du Directeur Général :

· Commandant MPOUHO MINKO Philippe Rodrigue ;

· M. Yvon Blaise TSIELO.

OFFICE NATIONAL DE LA SURETE ET DE LA FACILITATION DES AEROPORTS DU GABON (ONSFAG)

DIRECTION GENERALE

- Directeur Général Adjoint : Mme Rosine OYANE OBAME

- Conseillers du Directeur Général :

· Commandant Rodrigue EKOMI LEKOGO

· M. EKOUARY LAYIGUI Hervé

- Secrétaire Particulière du Directeur Général

: Mme Servane Carine MAYEYE PITOLAS

Chargés d'Etudes :

- M. Eric KABAGA LEKOGO

- Mme Candice NDINGA OBORI

- Mme Josiane OKOUNDJA BOUANGA

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET DES RESSOURCES HUMAINES

- Directeur : M. Emery Gildas MWAMBI BUGLER

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DU CONTENTIEUX

- Directeur : M. Pierre Donald LOME

DIRECTEUR DE L'EXPLOITATION TECHNIQUE

- Directeur : Samuel Rindy EZINEBE

DIRECTION FINANCIERE ET DU PATRIMOINE

- Directeur : Hervé DECKOUSSOUD

COMPAGNIE NATIONALE DE NAVIGATION INTERIEURE ET INTERNATIONALE (CNNII)

DIRECTION GENERALE

- Conseiller du Directeur Général : Mme Linda Fleur MBOUNZI ép. AGONDJO

- Directeur Administratif et Financier : M. Ulyss LONGHO

CONSEIL GABONAIS DES CHARGEURS (CGC)

DIRECTION GENERALE

- Conseiller du Directeur Général : M.

[| Chrisostome LAFOSSE MVOU. |]

MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

CABINET DU MINISTRE

Conseiller Juridique : Mme Fany Laetitia MILANG MANYANA

Conseiller en Communication : Mme Chouchou Esmine KAYOUMBA

Conseillers Techniques :

- M. Steeve Davy ESSONO

- Mme Stéphanie MPEMBA MBADINGA

Chargé d'études :

- M. Alfred BOLA BOLA

Agent de Sécurité :

- Maréchal de Logis Chef Major Hans Primaël LOUMBA

Chauffeur Particulier : M. Germain LIPANGA

INSPECTION GENERALE

Inspecteur Général : M. BOUYOU MAVOUNGOU Jocelyn

Inspecteur Général Adjoint : M. Jacques Olivier AMBOUROUET AKITA

SECRETARIAT GENERAL

Secrétaire Général : M. Léandre Emmanuel BOULOUBOU

Secrétaire Général Adjoint : Mme Yvette POUTHA

DIRECTION GENERALE DE L'ENERGIE

Directeur Général : M. Aristide NGARI

Directeur Général Adjoint : M. Rodrigue Catross MANKASSA NGOUBILI

Chargés d'études :

Mmes :

- Marcelle Alice LEBOUSSI

- Chimène Angélina ZINGHA

DIRECTION DE L'ELECTRICITÉ

Directeur : M. Jean Marie MBELE ABAGA Directeur Adjoint : M. Ndjibril NGAMALENGOUGOU

DIRECTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

Directeur : M. François ANGOUE

Directeur Adjoint : M. Aubin NGOUA

DIRECTION DE LA MAITRISE DE l'ENERGIE

Directeur : M. Nicaise OKOUALA

Directeur Adjoint : M. Alexis Léandre OKOUMA

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Directeur : M. Hubert Max ESSONO ELLA

Directeur Adjoint : Mme Firmine TCHIKAYA

DIRECTION GENERALE DE L'EAU DIRECTION GENERALE

Directeur Général : M. Sidney Boris MAMBARI TSENDE

Directeur Général Adjoint : M. Victor BOUMONO MOUKOUMI

Chargé d'études : M. Franck ADANDE DA- SYLVA

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE URBAINE

Directeur : M. Richard ONDENO

Directeur Adjoint : Mme Hulda ASSENGONE

DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE RURALE

Directeur : M. Wilfried NZOGHE OBAME Directeur Adjoint : Yves KOUNGOUROU MATSAYA

DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT

Directeur : Mme France-Lyne JOUMAS NAMISSIKANI

Directeur Adjoint : M. Nicolas PEME MISSOGNY

DIRECTION DE LA GESTION DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Directeur : M. Éric FOUMBOULOU

Directeur Adjoint : M. Sylvestre AMPEME

SOCIETE DE PATRIMOINE DIRECTION GENERALE

Conseillers du Directeur Général :

- M. Moise OKORE

- M. Princy Christopher YABINA TOUMBA

SOCIETE D'ENERGIE ET D'EAU DU GABON (SEEG)

DIRECTION GENERALE

Conseiller Technique du Directeur Général : M.

Wilfried OWANSANGO DEACKEN

CONSEIL NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ELECTRICITE (CNEE)

- Directeur Général Adjoint : M. Ange ESSONO ABAGA.

SOCIETE D'ELECTRICITE DE

TELEPHONE ET D'EAU DU GABON

(SETEG)

- Directeur Général : M. Innocent Parfait BITEGHE.

MINISTERE DU COMMERCE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES CHARGE DES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUES

**CABINET DU MINISTRE

- Conseiller Diplomatique : Mme Barnesse ADA NGUEMA.

AGENCE GABONAISE DE NORMALISATION (AGANOR)

DIRECTION GENERALE

- Directeur Général Adjoint : M. Benoit ASSOUMOU ONDO

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

CABINET DU MINISTRE

- Conseiller du Ministre : Mme Felicia KABORY

CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Président du Conseil d'Administration : M.

IVANGA Epiphane Martial Yvon

DIRECTION GENERALE

Conseiller du Directeur Général : M. Freddy ASSELE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES PARTICIPATIONS

DIRECTION NATIONALE DES ASSURANCES

- Directeur National Adjoint : M. Sylvanel KIKI

CAISSE DE STABILISATION ET DE PEREQUATION (CAISTAB)

DIRECTION GENERALE :

- Directeur Financier : M. Martien LEPOROGO ABALA

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC)

DIRECTION GENERALE

- Conseiller du Directeur Général : M. Joël Patient MBIAMANY N'TCHORERE ;

AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (ANPI)

DIRECTION GENERALE

- Conseiller du Directeur Général : M.

Bertrand Rubens MATEYA ;

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ECOLE D'ETAT-MAJOR DE LIBREVILLE

- Commandant de l'Ecole d'Etat-major de Libreville : Colonel MOUISSY Guy Pamphile

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE

INSPECTION GENERALE DES FORCES DE POLICE NATIONALE

- Inspecteur Général des Services : Général de Brigade Pither BEVIGNA

SECRETARIAT GENERAL

**DIRECTION DES ELECTIONS

- Directeur : M. Dieudonné YAYA

5