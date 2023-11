Algérie: Signature d'un accord de partenariat entre la CAAR et la CCI-Oasis

OUARGLA — La Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) et la Chambre locale de commerce et d'industrie (CCI-Oasis), ont signé mercredi à Ouargla une convention de partenariat visant à offrir de nouvelles prestations dans le domaine de l'assurance aux opérateurs relevant du tissu économique, a-t-on appris des responsables de cette compagnie nationale.

S'exprimant lors d'une journée d'étude organisée à l'occasion du 60e anniversaire de la CAAR (1963-2023), le directeur général par intérim de cette société, Hacène Ouberrane, a affirmé que la convention en question s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de la CAAR portant sur son redéploiement sur le territoire national et l'élargissement de son éventail de produits pour toucher d'autres domaines comme le foncier, l'agriculture et l'industrie, entre autres.

Par ailleurs, un nouveau produit d'assurance "CAAR-AGRI" destiné aux agriculteurs a été lancé à cette occasion par la société pour les accompagner et les assurer contre les risques climatiques et d'incendies, tout en contribuant à la protection de leurs biens et la pérennité de leurs activités, a-t-on expliqué.

Une série d'interventions et d'ateliers, s'articulant autour du développement de cette société depuis sa création à ce jour, ont été au programme de la journée.

La CAAR s'emploie à offrir des prestations de qualité à la clientèle, grâce à un personnel qualifié et en utilisant la technologie moderne a souligné, pour sa part, Mme Amel Bakir, cadre à la direction générale, chargée du pôle commercial et du réseau de communication.

Elle dispose d'un réseau couvrant l'ensemble du territoire national, composé de 94 agences commerciales, 58 annexes et 144 points de vente activant dans le cadre de la bancassurance.