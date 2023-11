Algérie: NAPEC - La 11e édition à Oran consacrée à la transition énergétique progressive

ALGER — Le 11e North Africa Energy & Hydrogen Exhibition and Conference (NAPEC) se tiendra du 13 au 15 novembre au Centre de Conventions d'Oran et sera focalisée sur la transition énergétique et l'évolution des énergies fossiles dans le paysage énergétique mondial, ont indiqué mercredi les organisateurs.

Le 11e NAPEC verra la participation du ministère de l'Energie et des mines, du groupe Sonatrach et de ses filiales, d'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), de l'Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), du groupe Sonalegaz ainsi que des grandes firmes énergétiques mondiales venant des quatre coins de la planète, a indiqué un communiqué l'Eurl Napec, entreprise organisatrice de cet évènement.

Cette année, le NAPEC couvre un large éventail de thématique clés pour catalyser cette transformation liée à la transition énergétique progressive, il sera question notamment du rôle des énergies fossiles dans le paysage énergétique futur, y compris les technologies potentielles pour une utilisation plus propre des énergies fossiles et Low Carbon Businesses (CCUS, CCS), selon la même source.

Le 11e NAPEC permettra également d'aborder, selon le communiqué, "l'exploration et la production (E&P) : défis et opportunités", "les perspectives des NOCs, IOCs et fournisseurs de technologie dans la transition énergique", "les stratégies et solutions de décarbonation pour l'industrie énergétique (Low Carbon business)", "l'hydrogène comme vecteur clé de la transition", "efficacité énergétique dans l'industrie pour réduire la consommation d'énergie est une priorité pour un avenir plus durable".

%

Les participants examineront, par ailleurs, d'autres approches et stratégies visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur industriel, a ajouté le communiqué précisant que "l'innovation technologique occupe une place centrale dans cette transition énergétique, avec les investissements et les partenariats dans la recherche et le développement de nouvelles technologies propres et durables et pour accélérer cette transition".

Relevant que le changement climatique est un phénomène mondial, les organisateurs du NAPEC ont estimé que "la transition énergétique nécessite une coopération internationale et des initiatives bilatérales et multilatérales visant à promouvoir le développement de l'énergie propre et la résilience climatique".

Avec sa combinaison unique de ressources énergétiques, l'Algérie joue un rôle essentiel dans la stabilité énergétique de la région et dans la réponse aux besoins croissants en énergie à l'échelle mondiale", a-t-on souligné de même source, assurant que le NAPEC continue "de jouer un rôle de premier plan en tant que plate-forme de dialogue africain et méditerranéen dans le secteur de l'énergie, des hydrocarbures et de l'hydrogène".