Cote d'Ivoire: Budget-programme 2024 du ministère de la défense - Plus de 399 milliards de fcfa adoptés en commissions

Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a passé, le mardi 7 novembre 2023, le Grand Oral relativement au budget-programme 2024 devant les députés de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale.

Après l'exposé des motifs lu par le ministre et la déclaration des porte-paroles des différents groupes parlementaires, le ministre d'État a obtenu, à l'unanimité, l'adoption du Budget-Programme contenu dans le Projet de loi de finances portant Budget de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2024 pour un montant de trois cent quatre vingt dix neuf milliards deux cent cinquante millions cent quarante deux mille trois cent quatre vingt ( 399 250 142 380) . Au même moment deux autres ministres y étaient pour défendre leurs budgets. Il s'agit du ministre de la Justice et des droits de l'homme et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui ont également obtenu le vote de leurs programmes respectifs.

Prenant la parole à sa sortie de l'hémicycle, le ministre d'État, ministre de la Défense a, au nom de ses deux collègues du gouvernement , indiqué que la Justice , la Défense et la Sécurité sont des éléments importants dans la vie de la nation et a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État qui a su créer un climat de paix et de cohésion sociale.