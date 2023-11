Afrique: Foire commerciale intra-africaine - L'Adepme présente au Caire avec 80 Pme sénégalaises

L'Agence sénégalaise de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) est actuellement au Caire, en Égypte, où elle emmène 80 Pme sénégalaises, exposants et visiteurs professionnels, à la Foire commerciale intra africaine (Intra-African Trade Fair 2023- Iatf), qui se déroule dans le pays des Pharaons du 9 au 15 novembre 2023.

Selon un communiqué de presse, les Pme accompagnées ainsi par l'Adepme, à travers son Guichet internationalisation, proviennent de tous les secteurs (textile-habillement, couture, maroquinerie, agro-alimentaires, café Touba), dont des champions nationaux.

«Dans le cadre du projet «E-Pme » pour digitaliser les Pme avec la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, nous accompagnons 80 entreprises pour participer au salon de l'Iatf 2023 au Caire. C'est la poursuite de l'internationalisation des entreprises sénégalaises. Nous renforçons en amont leur compétitivité pour leur ouvrir de nouvelles opportunités à l'international. Elles sont capables de conquérir l'Afrique et le monde, nous les coachons pour être ses futurs champions. L'exportation est une priorité absolue pour se développer. Aujourd'hui par le dispositif de refinancement c'est à plus de 2000 Pme mais dans 4 ans ce sera plus de 50 mille Pme qui accèderont à du financement », a déclaré Idrissa Diabira, le Directeur général de l'Adepme.

%

Selon la même source, c'est dans cette logique qu'une convention va être signée avec Afreximbank qui a son siège au Caire, banque soeur de la Banque africaine de développement. Sur cette importante signature de convention de partenariat, Idrissa Diabira déclare que l'un des coeurs de métiers de l'Adepme, c'est de pouvoir jouer le rôle de tiers de confiance de l'écosystème économique national. «Le principal problème que les Pme rencontrent c'est l'absence d'information, de confiance qu'on peut avoir entre les Pme et les institutions financières.

Car elles sont dans l'informel. L'institution financière ne sait pas comment la Pme se comporte. L'Adepme va aider la Pme à avoir une information chiffrée sur ses activités. Comment s'améliorer ? L'autre partie de notre travail, c'est de pouvoir développer des relations avec des institutions financières pour accompagner les entreprises. Nous avons construit notre réputation en nous engageant dans la performance. L'Adepme est reconnue en Afrique comme l'une des meilleures agences. C'est plus facile de solliciter Afreximbank pour identifier des mécanismes de financement à l'exportation. Cette institution a des outils que les pays anglophones utilisent beaucoup. Nous signerons aussi avec notre homologue égyptien Msmeda (Micro, Small and Medium Entreprises Development Agency) pour développer un modèle africain d'appui aux Pme », a confié M. Diabira.

Les 80 Pme sénégalaises au Caire feront des expositions de leurs produits et services, des rencontres B2B, des échanges avec le secteur privé égyptien, procèderons à des signatures de commande et à des visites de zones industrielles.