Angola: Les mines font 21 morts en 10 mois en Angola

Cuito Cuanavale — Vingt et une personnes sont mortes et 40 ont été blessées à la suite de 30 accidents avec des mines et autres engins explosifs non explosés, survenus en Angola entre janvier et octobre de cette année.

Les données ont été présentées mercredi par le directeur général du Centre National de Déminage (CND), le lieutenant général Carlos Sachimo, lors de la remise des moyens de soutien opérationnel aux brigades de déminage du tronçon Cuito Cuanavale/Mavinga.

L'officier général des Forces armées angolaises (FAA), qui s'exprimait également au lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur le risque des mines, présidée par le ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos " Liberdade», a déclaré que plus de 97 mille personnes ont été sensibilisées dans le pays.

Il a ajouté que les travaux de déminage au cours de la période en question avaient couvert 122 hectares de terrain, en mettant l'accent sur 70 km de route et 74 km de ligne de transport d'électricité, ce qui a abouti au retrait et à la destruction de 61 mines antipersonnel, 114 mines antichar et 2 973 engins explosifs divers.

Il a rappelé que Cuando Cubango a été le théâtre d'affrontements militaires majeurs, ce qui en a fait l'une des provinces les plus minées du pays, avec 255 zones soupçonnées d'être minées, ce qui nécessite davantage d'efforts et de dévouement de la part des opérateurs nationaux et internationaux dans l'exercice de leurs fonctions.

%

Il a déclaré qu'avec la réception des ressources d'appui, plusieurs zones planifiées seraient déminées, notamment la section Cuito Cuanavale/Lievela/Mavinga et ensuite Mavinga/Neriquinha/Rivungo/ Luiana/Bico de Angola/Mucussu, ainsi que d'autres zones identifié dans l'espace du Projet touristique transfrontalier Okavango/(Zambezi.

Il a fait savoir qu'actuellement, le Centre National de Déminage procède au déminage des zones de construction de la plate-forme logistique, de la route Cafungo-Lumejo-Caméia, province de Moxico, de la zone de mise en oeuvre de l'oléoduc et du terminal océanique de Fútila, à Cabinda, la ligne de transport électrique entre les provinces de Huambo et Huíla, ainsi que la ligne de transport électrique entre Malanje et Chamuteba.

Engagement du gouvernement en faveur du processus de déminage du pays

Dans son intervention, le ministre de la Défense nationale et des Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos « Liberdade », a réaffirmé l'engagement de la République d'Angola, signataire de la Convention d'Ottawa, à libérer le pays des mines et autres engins explosifs de guerre.

Il a donc demandé l'implication continue des opérateurs publics et des organisations non gouvernementales, nationales et internationales, visant à garantir la libre circulation des personnes et des biens et, par conséquent, le développement harmonieux du pays en général et de la province de Cuando Cubango en particulier.

Selon le ministre, dans le cadre des opérations de déminage en cours dans le pays et conformément au Plan National de Développement 2023/2027, l'Exécutif reste engagé dans des actions visant à assumer ses responsabilités liées au déminage de diverses zones, pour la construction des infrastructures sociales et économiques stratégiques.

Il a souligné que la province de Cuando Cubango a été l'une des principaux théâtres du conflit armé en Angola, ayant contribué à la libération de l'Afrique australe, avec la bataille historique et mémorable de Cuito Cuanavale, c'est pourquoi, malgré les grands efforts de déminage et en détruisant des engins explosifs, certains vestiges de la guerre sont encore visibles.

Les ressources fournies comprennent des équipements sophistiqués pour la découverte d'engins, des machines de déminage de pointe, des véhicules légers et lourds, entre autres, qui serviront de soutien opérationnel aux brigades de déminage.

Mise en relief de l'importance du déminage pour le tourisme dans la province

A son tour, le gouverneur de la province de Cuando Cubango, José Martins, a souligné que le don représentait un gain très important pour la vie de la population, des professionnels, des hommes d'affaires et pour l'exploration touristique, car elle améliorera les conditions de circulation sur tout le territoire.

Il a déclaré qu'avec l'achèvement des travaux, les municipalités de Mavinga et Rivungo seront retirées de l'isolement dans lequel elles se trouvent, permettant une meilleure utilisation du corridor oriental de la province, avec une liaison plus fluide avec la République de Zambie et qui assurera certainement le développement rapide de la province.