Angola: Budget général de l'État - Plus de 300 milliards de Kz pour le secteur textile

Cazenga — Le ministre d'État chargé de la Coordination Économique, José de Lima Massano, a informé mercredi, à Luanda, que, dans le cadre de la préparation du Budget général de l'État (OGE, sigle en portugais) pour 2024, 330 milliards de kwanzas ont été mis à disposition pour le secteur textile du pays.

Dans le but de dynamiser le secteur, le gouvernant a souligné que cette valeur apportera des avantages et des facilités pour augmenter la production, ainsi que pour garantir l'intégration et la production du coton.

José de Lima Massano, qui s'adressait à la presse au terme de la rencontre avec les opérateurs textiles dans les installations de Textang II, dans la municipalité de Cazenga, a déclaré que le coton continuait d'être importé.

"L'Exécutif angolais s'engage à être autosuffisant en matière de production de coton d'ici 2027, sur la base d'une restructuration qui permettra, au début de 2025, de disposer d'une logistique suffisante pour la production interne", a-t-il affirmé.

Il a ajouté qu'il existe un ensemble de besoins qui peuvent être satisfaits, par l'intermédiaire des banques, tout au long de la chaîne de production.

Selon le ministre d'État chargé de la Coordination économique, Textang II a commencé à produire ses premiers fruits, malgré une capacité de production de 10 pour cent et un énorme potentiel.

A son tour, le président du Conseil d'administration (PCA) du groupe ALCAAL-Textang II, Jorge Amaral, a fait savoir qu'il existe un projet de plantation de coton à grande échelle, au cours des quatre prochaines années, afin que l'industrie textile soit auto-suffisante.

Au cours de ce processus, a-t-il souligné, le coton sera importé pour répondre aux besoins des usines.

Il a souligné que l'objectif principal sera l'autosuffisance en coton produit en Angola, étant donné qu'il existe 30 mille hectares disponibles à cet effet.

Il a expliqué qu'il existe déjà des plantations de coton à Baixa de Cassanje, dans la province de Malanje, et progressivement dans d'autres régions du pays.

Selon le président de l'Association de l'industrie textile et confection d'Angola, Luís Contreiras, il est nécessaire et urgent de dynamiser le secteur textile pour que, d'ici 2027, plus de 200 mille emplois soient générés et que 400 millions de pièces produites soient atteintes chaque année.

Il a expliqué que le secteur du textile et de l'habillement, dans le monde entier, emploie beaucoup de personnes, et a une capacité de production élevée.