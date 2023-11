Afrique: Festival du film scientifique au Burkina - C'est parti pour la 9e édition

Le Goethe Institut et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ont procédé à la cérémonie d'ouverture de la 9e édition du festival du film Scientifique (Science Film festival) le mardi 7 novembre 2023 à Ouagadougou.

La 9e édition du Festival du film scientifique ou Science film festival, se tient du 7 au 12 novembre 2023. En effet, durant quatre jours l'Institut Goethe, espace Gambidi à Ouagadougou et des établissements secondaires des villes de Koudougou et de Ziniaré vont vibrer au rythme des projections de films scientifiques. Le lancement de ce festival a été fait au cours d'une projection de films cinématographiques sur les aléas climatiques et environnementaux par Goethe Institut et l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

Pour le Représentant de l'IRD au Burkina Faso, Fabrice Courtin, son institut contribue à ce festival dans le cadre de la politique des sciences ouvertes. « Le festival du film scientifique est non seulement l'occasion de montrer par l'image quelques défis majeurs auxquels nos sociétés sont confrontées et les solutions qui peuvent permettre de les relever durablement. Nous souhaitons construire une passerelle entre la recherche, la culture et la société civile », a -t-il déclaré. M. Courtin a expliqué que le but est d'informer la société civile sur les différents résultats de recherche qu'ils ont menés et de partager les visions perçues par les chercheurs sur les problèmes de société. « Nous espérons aussi que le festival permettra de susciter des vocations de chercheurs à l'issue des différentes projections qui sont programmées », a-t-il conclu.

Depuis trois ans, a indiqué, le directeur de l'Institut Goethe, Martin Pockrandt, à l'occasion festival des films scientifiques un concours est organisé pour soutenir un cinéaste burkinabé à réaliser un film sur certains sujets scientifiques. « C'est une opportunité pour les réalisateurs burkinabé de créer un réseau international, parce que nous faisons la promotion des films que nous soutenons au sein de l'institut sur le plan mondial », a affirmé M. Martin.

A cette édition, un concours a été encore lancé dans le but d'encourager la production cinématographique dans le domaine de l'environnement et de l'assainissement. Sur onze candidatures, Harouna Neya s'en est sorti avec le prix du meilleur projet d'une somme de financement d'un million de francs CFA. Pour le lauréat, il est à sa deuxième participation. « Le projet qui m'a valu ce prix est intitulé motte de terre. Un projet mené par Dr Lassina Sanou dans le domaine de la biodiversité et du développement technique », a fait savoir le jeune cinéaste M. Neya. Il a expliqué que Dr Lassina a utilisé la terre pour faire des mottes de terre en lieu et place des sachets plastiques qui sont utilisés pour faire pousser les plantes. « J'ai trouvé que son projet était assez novateur et sortait de l'extraordinaire, il était à la quête d'une solution pour ne plus utiliser de sachets plastiques, car cela dégrade l'environnement », a-t-il ajouté.

En rappel, M. Aziz Nikiéma a été lauréat de l'édition précédente. Il a bénéficié d'un financement pour la production de son film sur le Vaccin R21 du Pr Halidou Tinto contre le paludisme. Pour l'institut et ses partenaires, ce film scientifique a permis de rendre visibles les travaux de recherche du Pr Halidou Tinto au public et au monde entier.