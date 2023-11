Cote d'Ivoire: Les États-Unis apportent leur expertise sécuritaire

A l'initiative du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, le Centre national de lutte contre le terrorisme (Cnct) des États-Unis d'Amérique anime un séminaire de sécurisation des grands évènements et de lutte contre le terrorisme, du 7 au 9 novembre 2023, à l'école de police d'Abidjan. Cette activité qui marque l'excellence des relations entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire est relative à la sécurisation de la Coupe d'Afrique des nations qui s'ouvre dans une soixantaine de jours en Côte d'Ivoire. Pour le ministre Vagondo Diomandé, un rendez-vous sportif international aussi important sur le territoire ivoirien mérite d'être organisé de façon minutieuse du point de vue sécuritaire. C'est pour cela que le premier responsable de la sécurité des Ivoiriens souhaite voir les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire bénéficier de l'expertise et l'expérience américaines en matière d'organisation de grands événements sportifs.

«Le séminaire de formation permettra donc de renforcer les capacités des services chargés de la lutte contre le terrorisme, d'améliorer les échanges d'informations entre les services de sécurité et de renseignement ivoiriens ainsi qu'avec leurs homologues au sein des agences du gouvernement des États-Unis, afin de partager les meilleures pratiques et de soutenir les initiatives locales de prévention du terrorisme », explique Vagondo Diomandé. Raison pour laquelle il a exhorté les policiers, gendarmes et militaires participants à accorder un intérêt au séminaire, pour l'atteinte des objectifs. « De vos échanges devront émerger des solutions concrètes, réalistes et applicables en vue de nous permettre d'aller résolument de l'avant et atteindre notre objectif commun qui est la sécurisation de la Can 2023 », conseille le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

%

Engagement réaffirmé

L'occasion de la séance de formation a été mise à profit pour revisiter l'excellence des relations sécuritaires entre les deux pays. Vagondo Diomandé a rappelé que c'est sous l'encadrement des États-Unis que la Côte d'Ivoire a implémenté la police de proximité, qui a eu pour avantage le rapprochement entre les forces de sécurité et les populations. En plus du projet dénommé « Renforcer les frontières nord de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo », grâce auquel la Côte d'Ivoire bénéficie d'un poste frontalier en construction à Kalamon, dans le département de Bouna. Dans la même veine, le Président Joe Biden a initié pour la sous-région la « Stratégie pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité », en faveur des 5 pays côtiers ouest-africains dont la Côte d'Ivoire.

L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis Ba a, pour sa part, rappelé la volonté de son pays d' accompagner la Côte d'Ivoire sur le plan sécuritaire, dans l'organisation de la Can. Pour ce faire, dira-t-elle, les États-Unis d'Amérique n'ont pas hésité à envoyer des spécialistes en terre ivoirienne, pour cet exercice de formation réservé à nos partenaires privilégiés comme la Côte d'Ivoire... Et de rappeler que son pays sera toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire, avant, pendant et après la Coupe d'Afrique des nations. Il faut rappeler que le séminaire de formation fait suite à la requête du ministre Vagondo Diomandé de voir les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire bénéficier de l'expertise et l'expérience américaines en matière d'organisation de grands événements sportifs. C'était à l'occasion de sa visite de travail en avril 2023, aux États-Unis d'Amérique