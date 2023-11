Afrique de l'Ouest: Courtisé par le Sénégal, l'international espoir français Sofiane Diop choisit le Maroc

Entre la France, le Sénégal et le Maroc, le joueur de Nice Sofiane Diop a choisi le maillot des Lions de l'Atlas. Il vient d'être convoqué par le sélectionneur marocain, Walid Regragui, pour les premières journées des éliminatoires du Mondial 2026 contre l'Érythrée et la Tanzanie.

Le choix semble être définitivement acté. Né à Tours, d'un père sénégalais et d'une mère marocaine, international espoir français, Sofiane Diop n'avait que l'embarras du choix pour sa carrière internationale. Sollicité par les Lions du Sénégal et ceux du Maroc, il a finalement opté pour les couleurs de sa maman. La liste des convoqués pour les éliminatoires du Mondial 2026, dont il fait partie, vient officialiser ce choix et met fin au « suspense ».

Il y aura certainement quelques supporters déçus du côté du Sénégal qui pensait avoir une chance de convaincre le milieu offensif de Nice. « Je l'ai appelé et on a discuté », confiait il y a un an le sélectionneur des champions d'Afrique en titre Aliou Cissé. Le coach du Sénégal précisait également que la « balle (était) dans le camp » de Diop. « Je veux lui laisser le temps de bien réfléchir, s'il veut venir en équipe nationale ou non (...) Les joueurs qui viennent en équipe nationale doivent venir avec une motivation. Il ne s'agit pas d'aller supplier un joueur. On ne va courir derrière personne. »

À 23 ans, Sofiane Diop, passé par Monaco, vient donc renforcer une équipe du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde et un des favoris de la prochaine CAN. Aujourd'hui, les perspectives sont réjouissantes pour Sofiane Diop avec le Maroc qui va accueillir la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030.

Sofiane Diop a un frère cadet, Edan (19 ans), qui évolue à Monaco et qui a également le choix de porter le maillot de la France, du Sénégal ou du Maroc.