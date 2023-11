Congo-Kinshasa: FirstBank DRC inaugure le forage d'eau potable au Lycée Motema Mpiko

En marge de la clôture de la semaine de la Responsabilité sociale des entreprises, la FirstBank DRC a inauguré ce mercredi 08 novembre 2023, le forage d'eau potable installé au lycée Motema Mpiko. C'est le Directeur Général de la FirstBank DRC, M. Olajide Ayeronwi, qui a procédé à l'inauguration de cet ouvrage, en présence des autorités de cette école et des élèves. Cet acte fort traduit l'engagement et le dévouement de la FirstBank DRC au bien-être de l'environnement qui l'entoure. A en croire son Directeur Général, ceci s'inscrit parfaitement dans la responsabilité sociétale de la FirstBank DRC. Elle contribue à faciliter la vie des communautés qu'elle dessert.

A l'occasion, Mme Godelieve Molula, préfète du lycée Motema Mpiko, s'est dite heureuse de ce geste de charité de la FirstBank DRC car désormais, les élèves bénéficieront d'une permanence en eau potable.

Ce forage d'eau donne ainsi un accès constant à de l'eau propre et sûre aux 1382 élèves du lycée Motema Mpiko « Coeur vaillant », pour leurs besoins quotidiens. En garantissant un approvisionnement en eau fiable, la FirstBank DRC aide à prévenir les maladies liées à l'eau insalubre et à promouvoir une meilleure hygiène des élèves.

Quant aux élèves, eux-mêmes, premiers bénéficiaires de cet ouvrage, par le canal de la Présidente du gouvernement des élèves, ont aussi, à leur tour, remercié la FirstBank DRC pour ce don. C'est une grâce, a-t-elle déclaré ; car l'eau, c'est la vie !

%

En guise de rappel, depuis 2017, le Groupe FirstBank et ses filiales organisent chaque année une semaine de la Responsabilité Sociale d'Entreprise, à travers les différents pays dans lesquels ils opèrent. Cette semaine c'est l'occasion pour les dirigeants et gestionnaires de la banque de mener des actions qui contribuent à l'amélioration de leurs communautés.

Ainsi, le Groupe FirstBank et ses filiales ne se contentent plus de dire qu'ils sont impliqués, mais ils vont plus loin en le démontrant par des actions concrètes au profit des communautés. Et, ce faisant, ils contribuent à « faire de la gentillesse un mode de vie », thème choisi pour l'édition 2023 de la Semaine de la RSE chez FirstBank.

C'est dans ce cadre que la FirstBank DRC a mené un certain nombre d'activités, en soutenant des écoles, des orphelinats et d'autres organisations et institutions dans plusieurs villes de la RDC, notamment : à Kimpese (au Centre de santé Baka Mavimpi, à l'école officielle de Kimpese et à l'orphélinat Vie nouvelle en Jésus), à Kikwit (un orphélinat, une école et un centre de santé), à Mahagi (à l'Hôpital de Référence de Mahagi, à l'orphélinat Logo et au complexe scolaire Mwamini Celpa), à Gemena (à l'orphélinat Sabuli, au Centre de santé B-Forel et au complexe scolaire Baninga), à Kalemie (à l'école Ephata, à l'hôpital du camp Marin et la polyclinique Ushirika), à Lubumbashi (à l'orphélinat Amani et l'école Malaïka) et enfin à Kinshasa (à l'orphélinat Amour du prochain, au Centre de santé Mère et Enfant et au Lycée Motema Mpiko).

D'emblée, il sied de rappeler que la FirstBank DRC SA est l'une des principales institutions financières du pays à jouer un rôle en matière de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE), augmentant ses investissements au fil des années dans des domaines tels que la santé et le bien-être, l'éducation ainsi que le soutien communautaire.