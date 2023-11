Sénégal: La sphère administrative régionale de Kaffrine va faciliter la communication entre les différents services (Officiel)

Kaffrine — La sphère administrative régionale de Kaffrine (centre), dont l'inauguration par le chef de l'Etat, Macky Sall, est prévue jeudi prochain, permettra de faciliter la communication entre les différents services de l'Etat, a déclaré à l'APS le directeur général de la Société africaine de construction (SOACO), Sidy Ndiaye.

« La particularité de la sphère administrative régionale de Kaffrine, c'est d'avoir dans un seul site tous les services de l'Etat autour de la gouvernance et de la préfecture. Ce qui permettra de faciliter la communication entre les différents services de l'Etat », a- t-il dit dans un entretien accordé à l'APS dans les locaux de ladite sphère administrative.

Le coût de cette infrastructure est estimé à huit milliards de francs CFA. Les travaux, qui ont démarré après six d'études, ont duré vingt-quatre mois, a précisé M. Ndiaye.

L'inauguration de cette infrastructure est prévue le 16 novembre prochain par le président de la République, Macky Sall.

Il a rappelé que ce projet initié par l'Etat du Sénégal, a été confié à l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt public contre le sous-emploi (AGETIP), qui a contracté avec la SOACO comme développeur.

« C'est un projet qui doit contenir une dizaine de bâtiments. C'est une cité qui a deux pôles : une partie administrative et une partie résidentielle », a détaillé le DG de la SOACO, précisant que le building administratif est composé de la gouvernance, de la préfecture et d'autres bâtiments annexes et des résidences au nombre de quatre villas.

A part les bâtiments administratifs, il y a le logement du gouverneur d'une superficie de 200 mètre carrés (R+1) qui est totalement équipé. Quatre autres bâtiments sont destinés aux deux adjoints du gouverneur, au préfet et à son adjoint, a-t-il expliqué.

La sphère administrative régionale est implantée sur un site de 2, 7 hectares. « C'est un site qui s'étend sur 2, 7 hectares et le bâtiment le plus imposant, c'est le building administratif qui est assis sur une superficie globale de 900 mètres carrés et qui monte sur R+3 », a dit Sidy Ndiaye. Le bâtiment comprend trois ailes abritant chacune six services. Ce qui fait au total près d'une vingtaines de services.

Tous les bureaux seront équipés en mobilier de bureau. La résidence du gouverneur est déjà équipée entièrement en lits, salons, cuisines(...), a-t-il souligné. « Il y a des salles de réunion que partagent les différents services dans le building administratif, la gouvernance et dans la préfecture, et tout est déjà équipé », a- t-il ajouté.