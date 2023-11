Sénégal: Douanes sénégalaises - L'inspecteur principal, Mbaye Ndiaye nouveau directeur général

L'Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, Docteur Mbaye Ndiaye est le nouveau directeur général des Douanes. Il a été nommé le 8 novembre lors de la réunion du Conseil des ministres. Il remplace à ce poste, l'Inspecteur général d'État Abdourahmane Dièye. Le tout nouveau directeur général des Douanes était jusque-là, le coordonnateur de la Direction générale des Douanes, position qu'il occupe depuis janvier 2023.

Selon le Cv reçu de la cellule de communication des Douanes, l'inspecteur principal des Douanes, Mbaye Ndiaye a eu à diriger la Direction des opérations douanières (Dod). «Mbaye Ndiaye, atterri en terrain connu. Il hérite d'une Direction générale des Douanes dont il connait les rouages, le fonctionnement, les enjeux et la portée des missions. Dr Mbaye Ndiaye jouit de la confiance des hautes autorités, de la hiérarchie et de l'admiration des agents des Douanes tous corps confondus », lit-on dans le Cv.

Selon la même source, fort d'une formation académique et professionnelle solide et riche d'une expérience professionnelle de plus de 20 ans, le nouveau Directeur général des douanes est docteur en droit, option finances publiques.

Mbaye Ndiaye a dirigé de main de maître la Direction régionale Nord (Louga, Saint-Louis, Matam) de Mai 2016 jusqu'à sa nomination à la tête de la Direction des Opérations douanières le 8 Mai 2019.

«Son passage au Nord est marqué par des innovations dans le management des hommes, dans la gestion des services et unités ainsi que par l'amélioration des relations entre les Douanes du Nord et les usagers et populations locales. Ce qui s'est traduit par une motivation des agents et des chefs locaux », informe la même source.

En effet, sous son impulsion, précise-t-on, le Nord est devenu la deuxième région pourvoyeuse de recettes douanières après celle de l'Ouest.

De professeur de français et d'histoire géographie (1997-1999), il réussit avec brio le concours de l'Ecole nationale d'administration (Ena) et intègre le corps des inspecteurs et officiers des Douanes.

A sa sortie, il est affecté comme inspecteur-vérificateur au Bureau des Douanes de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor. En mars 2014, le nouveau Directeur général des Douanes intègre le Cabinet du Ministre de l'Économie et des Finances d'alors comme Conseiller technique.

M. Ndiaye est titulaire d'un doctorat en droit public, d'un master 2 en sciences économiques.

Lauréat du Concours général, Mbaye Ndiaye a obtenu un diplôme d'instituteur, de professeur d'enseignement dans les collèges en histoire-géographie et français. Il est aussi titulaire du Brevet de l'Ecole nationale d'administration.

«Le Docteur Mbaye Ndiaye est resté l'enseignant qu'il était et a toujours gardé sa vocation d'encadreur. Cette qualité est l'un des atouts qui vont lui servir de boussole dans son exaltante mission de Directeur général des Douanes dans un contexte de modernisation de l'administration douanière marqué par le renforcement des moyens d'action et d'intervention des unités opérationnelles sur l'ensemble du territoire national », fait savoir le document.