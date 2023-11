Congo-Kinshasa: 10ème édition de la 'Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon' 2023 - Le congolais Joseph Kahongo, l'un des deux lauréats

Le Congolais de la RDC Joseph Kahongo, âgé de 27 ans, titulaire d'une licence en journalisme de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Lubumbashi. Actuellement, il preste comme journaliste, présentateur et reporter à Malaika radio et télévision, à Lubumbashi. Pour avoir réalisé un reportage sur la consommation de «cocktails Kadhafi », un mélange d'alcool et médicaments, et sur les conséquences de cette pratique, il a été l'un des deux lauréats de la 10ème édition de la "Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon" 2023 dont la cérémonie d'attribution a été organisée, jeudi 2 novembre 2023 par RFI à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Selon ce media français, le jury a salué « une belle progression dans le reportage, un très bon mixage ainsi que la sensibilité et la rigueur professionnelle du travail de l'auteur.

A l'analyse du jury, "ce sujet, qui fait des ravages, est porteur d'espoir en conduisant l'auditeur dans les centres de soin et auprès des patients guéris ». L'autre lauréat de cette bourse, Ange Joël Agbla, 23 ans, un Béninois qui, lui, a réalisé plusieurs formations techniques à l'Université d'Abomey-Calavi, à CFH Production, ou encore à l'ORTB et qui est actuellement technicien à Radio Univers à Abomey-Calavi. D'après RFI, son reportage « tout sonore » emmène les auditeurs à la découverte d'un élevage de poulets et des conditions de travail de ses employés et le jury a salué « la qualité du mixage et des sons d'ambiance qui plongent l'auditeur au coeur d'un élevage, ainsi que le professionnalisme et la sensibilité du travail ».

Pour en arriver là, plus de 330 candidatures avaient été reçues cette année, et 20 jeunes professionnels sélectionnés parmi lesquels 10 techniciens de reportage et 10 journalistes issus de 12 pays. Tous ont bénéficié d'une formation dans les locaux de la RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne), partenaire de cette édition, dispensée pendant deux semaines par Rachel Locatelli, responsable de la formation à RFI, et Muriel Pomponne, journaliste à RFI et rédactrice en chef des langues étrangères.

Et, à l'issue de la formation, il a été demandé aux candidats journalistes de réaliser un reportage sur le thème : «Dialogue et tolérance» tandis que les candidats techniciens ont préparé un sujet autour des activités économiques en Côte d'Ivoire.

Cette dixième édition de la Bourse a été ouverte, aux 25 pays d'Afrique francophone.

Le jury, qui a désigné à l'unanimité les deux lauréats, était présidé, renseigne RFI, par Jean-Marc Four, directeur de RFI, et composé de Cécile Mégie, directrice des stratégies et coopérations éditoriales transverses de France Médias Monde, Germaine Boni, rédactrice en chef du quotidien ivoirien Fraternité Matin, Yves Rocle, ancien journaliste à RFI, Benjamin Avayou, responsable adjoint des moyens mobiles et vidéo à RFI, Bineta Diagne, envoyée spéciale permanente de RFI à Abidjan, M'Ma Camara, coordinatrice régionale de France 24, Vincent Hugeux, grand reporter et enseignant à l'École de journalisme de Sciences Po et Stéphanie Rabourdin, directrice adjointe de la Direction générale campus de l'INA. Les deux formatrices Muriel Pomponne et Rachel Locatelli ont également assisté aux séances de délibération.

Il faut noter que les deux lauréats bénéficient d'une formation de 4 semaines à Paris, entièrement prise en charge, au cours du premier trimestre 2024 et que la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a été créée en 2014 par France Médias Monde après l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, à Kidal dans le Nord du Mali.