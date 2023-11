Afrique: Ligue des champions féminine - AS FAR Club-Huracanes FC, le champion en titre, dos au mur déjà !

L'AS Far club Rabat, le champion sortant, a besoin de relever la tête, jeudi 9 novembre devant Huracanes FC, au stade Laurent Pokou de San Pedro, lors de son deuxième match de groupe B prévu à 17 h GMT.

L'équation est simple. L'AS Far Rabat doit s'imposer ce jeudi pour espérer une qualification au second tour, après son revers inaugural face à l'Ampem Darkoa lors de la première journée. Derniers du groupe B avec 0 point, les Marocaines jouent une finale devant les Equato-guinéennes qui n'ont rien à perdre, selon leur entraîneur Rondo Oyana Severino. En conférence de presse d'avant match, mercredi 8 novembre, Rabbah Aziza au nom de ses camarades Marocaines, a confié que le groupe est prêt à mouiller le maillot pour se relancer dans ce tournoi. Elle ne jure que par la victoire.

À noter que pour sa première participation à cette compétition, Huracanes qui a déjà tenu en échec l'AS Mandé, rêve de frapper un autre grand coup en epinglant le champion en titre.

Entendu...

Mohamed Amine Alioua, entraîneur de l'AS Far

"On a fait un petit retour après le match de l'Ampem Darkoa, on saura gérer pour arracher les trois points et avancer. Le résultat à part la victoire, ça sera très compliqué. On est très conscient de ça, on a énormément de confiance en nos joueuses, le plus important, c'est qu'on reste solide et positif, on va mettre les ingrédients nécessaires pour avoir la victoire. On fera notre mieux (...) On a un peu insisté sur le fil mental. On ne fera pas les mêmes erreurs. Huracanes, ils ne sont pas ici par hasard, ça va être costaud.

C'est un match barrage, mais ça reste un match de foot. On doit rester tranquille, rester sage pour continuer l'aventure".

Rondo Oyana Severino, entraîneur des Huracanes

"C'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici. C'est une première participation, chaque match, est une finale, c'est de prendre du plaisir. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller créer le danger. Nous avons montré un bon visage contre l'équipe du Mali, elles feront un autre bon match face à l'AS Far, il faut savoir gérer l'équipe et trouver l'équilibre. Attendre un faux pas et en profiter. Nous sommes prêts pour le match de demain. C'est un match décisif, nous on le considere comme un match décisif, on n'a rien à perdre. Si ça se transforme en finale, tant mieux. Nous sommes fiers de représenter notre pays, notre zone centrale"

La statLe spectre de 2021 hante l'AS Far de Rabat qui totalise pourtant six victoires, quatre nuls et une défaite en phase finale de la Ligue des champions féminine, avant cette édition en Côte d'Ivoire.

*La défaite du 6 novembre 2023 face à l'Ampem Darkoa est la seconde de l'AS Far dans cette compétition après la déroute 2-0 devant Vihiga Queens du Kenya en 2021 en phase de poule.