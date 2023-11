Tunisie: Médenine-Elections - Nécessité de remédier aux disparités régionales

MEDENINE — Le gouvernorat de Médenine s'étend sur une superficie de 9167 km2, soit 6% de la superficie du pays et dispose de 580 km de côtes, soit le tiers du littoral tunisien.

La région joue un rôle important de liaison entre la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne, l'Orient et l'Occident grâce à son poste frontalier de Ras Jedir, son port commercial de Zarzis et son aéroport de Djerba.

//Des ressources naturelles et un potentiel économique et culturel diversifiés//

Le gouvernorat de Médenine possède un potentiel naturel important composé de vastes pâturages (65% de la superficie du gouvernorat), 72% de terres destinées à la culture agricole et une richesse poissonnière de qualité.

Il compte plus de 5 millions oliviers, mille têtes d'ovins et de caprins et 11 mille têtes de chameaux avec une capacité de production ovine de près de 8 mille tonnes des viandes rouges, outre une production de poissons de 18 mille tonnes, soit 15% de la production nationale.

Le secteur du tourisme compte 150 unités hôtelières offrant une capacité d'accueil de 50 mille lits.

La région, avec son île de Djerba classée patrimoine mondiale, accueille plus d'un million de touristes par an.

Outre son patrimoine artisanal, le gouvernorat dispose également d'espaces économiques à proximité du port de Zarzis et technologiques dédiés à la valorisation des richesses sahariennes, ainsi que des zones industrielles à Médenine-nord et Béni Guerdane ainsi que des centres de télétravail.

//Un tissu économique encore non compétitif//

Malgré ses ressources naturelles et économiques et sa position géographique importante, la région n'a pas pu instaurer une économie à forte valeur ajoutée en l'absence d'une d'une infrastructure moderne et un climat incitant aux investissements.

Médenine compte une population de près de 515 mille 566 habitants, dont 89% sont installés dans quatre grands pôles urbains (Médenine, Ben Guerdane, Zarzis et Djerba), où se concentrent la majorité des activités économiques et administratives.

Les habitants appellent à adopter un nouveau modèle économique à valeur ajoutée favorisant la bonne exploitation des richesses de la région et l'incitation aux investissements tels que la création de pôles industriels à Médenine, Zarzis, Djerba et Ben Guerdane.

Les priorités des habitants portent aussi la création d'emplois, la promotion du secteur de santé publique, l'amélioration de la qualité de l'eau potable et la modernisation de l'infrastructure, de manière à réduire les disparités entre les différentes délégations.