Afrique: RDC 2025 - Sama Lukonde favorable à la tenue de la Conférence Internationale sur le SIDA et les IST en Afrique

Le Premier Min istre, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu, dans la soirée de ce jeudi 2 novembre 2023, à la Primature, la société africaine Anti sida, venue lui présenter des civilités et lui faire connaître son projet d'organiser, en 2025, en RDC, la Conférence Internationale sur le SIDA et les IST (Infections Sexuellement Transmissibles) en Afrique (ICASA). En effet, cette délégation est en visite d'inspection dans le pays de Félix-Antoine Tshisekedi pour évaluer ses capacités ou non à abriter ladite Conférence Internationale sur le SIDA et les IST en Afrique (ICASA) programmée pour l'année 2025.

"Nous sommes ici parce que nous représentons la société Africaine Anti Sida. Nous sommes les organisateurs de la Conférence internationale sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. Nous organisons ICASA tous les deux ans et la Conférence se tient au Zimbambwe à Harare du 4 au 9 décembre prochains. Nous sommes ici présentement parce que nous projetons la Conférence de 2025. Nous sommes là pour évaluer le pays, pour voir si la RDC a la capacité d'abriter cette conférence en 2025. La délégation est composée de trois personnes, le Président docteur David, le secrétaire général docteur Aliou Syla, et le Secrétaire permanent docteur Luc Armand H.Bodea", a dit, d'entrée de jeu, Docteur David Parirenyatwa, Président de ICASA.

De son côté, le Secrétaire général de la Société Africaine Anti sida, docteur Aliou Sylla, s'est dit satisfait de voir que la RDC a des infrastructures capables d'abriter la Conférence Internationale sur le SIDA et les IST en Afrique (ICASA).

%

"Jusqu'à présent, nous pouvons dire que les acteurs concernés par rapport la lutte contre le VIH et comorbidité vraiment ont montré leur savoir-faire au niveau de la République démocratique du Congo. En ce sens, nous avons vu que ce soit le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, le programme national de lutte contre le sida du ministère de la Santé, les associations communautaires des femmes, des jeunes, des populations clés des religieux ont vraiment tous démontré tout ce qu'ils sont en train de faire ici au niveau de la République démocratique du Congo. Nous avons vu les gens qui viennent des provinces.

Ce n'est pas uniquement ceux qui sont à Kinshasa. Mais ceux qui sont aussi au niveau des provinces. Nous avons compris que Kinshasa aujourd'hui, les acteurs, les autorités publiques, le secteur privé, la société civile, les partenaires sont vraiment engagés et travaillent étroitement, main dans la main, pour bouter le sida hors de la République Démocratique du Congo. Nous avons eu à visiter les hôtels pour les capacités d'hébergement des délégués et nous avons été vraiment à ce niveau très comblés de voir qu'il y a des capacités d'acceuil. Et, l'organisation réussie des Jeux de la Francophonie nous a motivés. Nous avons fait des visites des sites.

Nous avons vu le musée, le palais du peuple, le château. Et là aussi, nous avons compris que sur le plan logistique, nous avons de bons espoirs. Les entretiens avec les différentes autorités, que ce soit le ministre de la Santé, que ce soit avec le Premier Ministre, qui vient tout de suite, de nous certifier son implication dans la facilitation par rapport à l'obtention des visas pour les délégués. C'est donc pour vous dire que là où nous sommes, franchement, nous sommes en tout cas satisfaits des étapes du lundi jusqu'à ce jour des rencontres que nous avons eues avec les autorités, la société civile et tout les partenaires de lutte contre le VIh Sida au niveau de la République Démocratique du Congo", a dit le Secrétaire général de SAA docteur Aliou Sylla

L'édition 2023 se tiendra du 04 au 09 décembre prochain au Zimbabwe sous le thème: « Lutter contre les inégalités, accélérer l'inclusion et l'innovation».

La Société africaine anti-sida est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, fondée en 1989, dont la vision est celle d'un continent africain sans VIH, ni tuberculose ni paludisme. Elle vise à atteindre cet objectif en promouvant la recherche et des politiques qui soutiennent les ripostes gouvernementales à ces maladies.