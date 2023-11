Cote d'Ivoire: Miss Tabouret Royal 18-25 - La finale le 9 décembre à Yopougon

La finale du concours Miss tabouret royal aura lieu, le 9 décembre, à la salle de mariage de la mairie de Yopougon, sous le parrainage d'Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale et, par ailleurs, maire de la commune.

Christiane Mahilé épouse Souleymane, présidente du Comisstar 18-25, le comité qui pilote l'évènement, a donné cette information le vendredi 3 novembre, lors d'une conférence de presse à la mairie de Yopougon.

Elle était entourée pour la circonstance par des finalistes enthousiastes et prêtes pour la compétition.

La présidente a fait le bilan de la première phase du concours avant de donner des détails sur le show final.

En termes de bilan, elle a fait savoir que cette finale a été précédée par 6 mois de présélection au cours desquels 31 candidates en lice ont été départagées par 26 151 votes en ligne.

Lors de cette phase, à en croire la présidente, le Comisstar a déboursé la somme de 2 100 000 de F Cfa afin de récompenser le trio gagnant de chaque mois qualifié pour la finale.

Quant à la finale, elle mettra aux prises 13 candidates rondement belles, intelligentes et porteuses de projets, dont l'âge varie entre 18 et 25 ans. Elles représentent différents districts et villes de la Côte d'Ivoire, notamment Abidjan, Yamoussoukro, Gagnoa, San Pedro et Bangolo.

Christiane Mahilé a aussi fait mention de l'innovation de ce concours, concernant les gagnantes. Il s'agira d'un quintet et non d'un trio comme observé jusque-là. Elle a révélé que la Miss tabouret royal recevra la somme de 3 millions de F Cfa ; la première dauphine, 2 millions de F Cfa ; la deuxième, 500 000 de F Cfa ; la troisième, 100 000 de F Cfa et la quatrième, 50 000 de F Cfa. Sans compter les lots des différents partenaires et du sponsor.

La présidente du Comisstar 18-25 a précisé que pour la finale, les votes en ligne débuteront le 8 novembre à minuit et prendront fin le 9 décembre. Ces votes comptent pour 40 % et la décision du jury, après les différents passages des candidates pour 60 %.

Chacune des 13 candidates a droit à 3 passages à la finale : en tenue de ville, traditionnelle et soirée. En outre, elles doivent chacune présenter un projet personnel en 2 minutes.