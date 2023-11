Cote d'Ivoire: Rentrée judiciaire 2023-2024 - La Cour d'appel de Korhogo a repris ses travaux

Inaugurée il y a un an par l'ancien Premier ministre Patrick Achi, la Cour d'appel de Korhogo a enregistré au cours de la précédente année judiciaire (2022-2023), 312 arrêts et 2 ordonnances sur 358 dossiers reçus, soit un résultat de 88 %. Ces 312 dossiers se déclinent comme suit ; 24 arrêts en matière civile, commerciale et administrative ; 12 arrêts en matière sociale, 128 arrêts en matière correctionnelles ; 28 arrêts en matière criminelle et 120 arrêts en matière d'instruction. Cette information a été donnée par le premier président de ladite Cour, Abou Koné, le 7 novembre.

C'était au cours de la rentrée solennelle 2023-2024 couplée de la cérémonie d'installation du nouveau président des chambres, Agoh Deprince Amani Srobouadanh et de la prestation de sermon du nouveau magistrat Abdoulaye Koné.

Étaient présents à cette cérémonie, le directeur de cabinet du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Kouassi Bernard, représentant le ministre de ce département et les autorités préfectorales du district des Savanes et de la ville de Korhogo...

Le parquet a exprimé ses encouragements aux deux impétrants à la cour d'appel de Korhogo. Le premier, Agoh Deprince Amani Srobouadanh, précédemment président de la section de Tribunal de Lakota et qui présidera les Chambres civile, commerciale et administrative ainsi que la chambre sociale de la Cour d'appel. Le second, le nouveau magistrat qui sera près du tribunal de première instance de Korhogo, Abdoulaye Koné, le parquet lui a souhaité plein succès après sa prestation de sermon.

%

Le premier président de la Cour d'appel de Korhogo, la dernière-née des cours d'appel du pays, a fait savoir qu'en terme de perceptives, son Institution compte, pour la présente rentrée judiciaire 2023-2024, mettre l'accent sur les notices et les statistiques de détention. En plus d'organiser des rencontres de formation entre magistrats pour débattre de questions juridiques afin d'être tous au même niveau de connaissance. Par ailleurs, il a fait savoir aux populations que la cour statue sur pièces. Il a donc exhorté les parties en cause de présenter à la cour un dossier complet, en justifiant leur recours par la production de pièces.