Congo-Kinshasa: Lundi 13 novembre 2023, RDC - L'OMS organise sa toute première journée 'portes ouvertes' à Kinshasa

Le Représentant de l'OMS en RDC, Dr Boureima Hama Sambo encourage l'ensemble du personnel à s'approprier la toute première Journée Portes ouvertes, le lundi 13 novembre 2023, à Kinshasa.

Ce mardi 7 novembre 2023, le Dr Boureima Hama Sambo a appelé l'ensemble du personnel de l'OMS en République démocratique du Congo (RDC) à s'impliquer davantage dans cet évènement et à en faire un grand succès. Le Représentant résident a souligné l'importance de voir chaque membre du personnel mettre en valeur ses talents pour garantir le succès et montrer au monde ce qu'est « notre fantastique Organisation ».

Ci-dessous, le message du Dr Boureima Hama Sambo.

Chers collègues,

Je vous écris aujourd'hui pour souligner l'importance de notre prochaine journée portes ouvertes, qui aura lieu le 13 novembre 2023, dans les installations de notre Bureau Pays, ici à Kinshasa. Cet événement est une excellente occasion pour nous de présenter nos progrès accomplis et notre image à de précieux partenaires, les autorités gouvernementales, les Ambassadeurs accrédités en République Démocratique du Congo et plusieurs parties-prenantes ; ce qui nous donne une immense opportunité d'interagir avec ces diverses personnalités invitées au sens large.

Comme vous le savez tous, notre Organisation n'a cessé de monter en puissance au cours des dernières années, en travaillant en étroite collaboration avec le Gouvernement de la RDC et d'autres partenaires pour renforcer le système de santé, améliorer l'accès aux services de santé essentiels et répondre aux nombreuses épidémies dans le pays.

%

Ces efforts ont contribué à contenir la propagation des maladies telles que COVID-19, Ebola, choléra, rougeole, Mpox, poliovirus, fièvre jaune et à fournir des traitements et des soins vitaux aux personnes touchées par les catastrophes naturelles ou déplacées par le conflit, dans les zones souvent les plus difficile à atteindre.

Cet événement constitue un élément essentiel de notre croissance, de montrer ce que nous faisons de manière continue, dans un contexte d'amenuisement des ressources, pourtant vitales pour remplir notre mission de sauver des vies, promouvoir la santé et préserver la sécurité sanitaire mondiale.

En ouvrant nos portes au public, nous pouvons démontrer que nous sommes une organisation engagée envers la Santé Pour Tous, la transparence, l'honnêteté, l'intégrité et le respect des diversités.

Je souhaite encourager tout le personnel à s'impliquer davantage dans cet événement et à contribuer à en faire un grand succès. Il y a de nombreux rôles à remplir, depuis l'accueil des invités et leur faire visiter les installations jusqu'à la fourniture de conférences et de présentations informatives.

N'oubliez pas que c'est votre chance de mettre en valeur vos talents et votre enthousiasme pour notre Organisation et notre visibilité. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons faire de cette journée portes ouvertes un moment inoubliable.

Travaillons ensemble pour garantir le succès de notre journée portes ouvertes et pour montrer au monde entier ce qu'est notre fantastique Organisation.

Je vous remercie.

Dr Boureima Hama Sambo,

Représentant résident de l'OMS en RDC