Congo-Kinshasa: L'ANATC confirme la neutralité de ses dirigeants et prépare une position officielle

Dans un communiqué publié ce 27 octobre 2023, l'Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo (ANATC) a tenu à démentir les informations diffusées sur les réseaux sociaux qui attribuaient au Président national de l'organisation, le Mwami Mwenda Bantu Munongo Godefroid JR, un communiqué concernant l'évolution du processus électoral en RD. Congo. L'ANATC a souhaité informer l'opinion nationale et internationale que ce communiqué ne reflète pas la position de son Président ni celle du Comité National.

Conformément au devoir de réserve des Chefs Coutumiers, l'ANATC a affirmé que les autorités traditionnelles constituent une église au milieu du village, c'est-à-dire, qu'elles doivent maintenir leur neutralité et favoriser l'harmonie pour la paix et le développement. Par conséquent, le Président intérimaire, le Chef Impoma Litelo Hyppolite, Vice-président National en charge de la Province de la Tshuapa, a également confirmé son engagement envers la neutralité et l'harmonie, en attendant le retour du Président National actuellement à l'extérieur du pays.

Dans l'attente du retour du Président National et de la tenue d'une réunion extraordinaire du Comité National, l'ANATC prévoit de communiquer prochainement sa position officielle sur l'évolution du processus électoral en RDC. Ce communiqué vise à dissiper toute confusion et à réaffirmer l'engagement de l'ANATC en faveur de la paix et du développement du pays.

L'ANATC est une organisation regroupant les autorités traditionnelles de la RDC, qui jouent un rôle important dans la société congolaise en tant que gardiens des coutumes et des traditions. Sa neutralité politique est essentielle pour garantir la participation de toutes les parties prenantes au processus électoral dans un environnement pacifique et équitable.

Dans le contexte actuel de la RDC, marqué par des tensions politiques et des défis électoraux, il est primordial que les autorités traditionnelles maintiennent leur position de neutralité, afin de préserver la stabilité et l'unité du pays, soutient l'ANATC. Cette dernière, en mettant l'accent sur la nécessité de la réserve des Chefs Coutumiers, réaffirme son rôle de médiateur et de promoteur de la paix au sein de la société congolaise.

Face à l'importance des prochaines échéances électorales en RDC, où se dérouleront notamment les élections présidentielle et législatives, la position officielle de l'ANATC revêt une grande importance. Les autorités traditionnelles pourront ainsi exprimer leur vision et leurs recommandations pour le bon déroulement du processus électoral, en veillant à prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes et en favorisant une participation équitable de tous les citoyens congolais.