Congo-Kinshasa: Lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire de petits producteurs, La COPACO lance le projet d'appui à la promotion de l'entreprenariat agricole et de la sécurité alimentaire

Dans le souci de lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire de petits producteurs, aggravées suite aux effets néfastes de la pandémie de Covid-19 et du changement climatique, la confédération paysanne du Congo (COPACO-PRP), a procédé, mardi 7 novembre, à Kinshasa, au lancement officiel d'un atelier autour du projet d'appui à la promotion de l'entreprenariat agricole et de la sécurité alimentaire des organisations locales de producteurs en RDC. Ce projet qui fait l'objet d'atelier, vise à contribuer et à répondre aux différents défis du secteur agricole et rural.

D'entrée de jeu, Nathanaël Buka Mupungu, Président du conseil d'administration de la COPACO-PRP, a mentionné la nécessité de la mise en oeuvre du présent projet. Il a notamment souligné que la confédération paysanne du Congo, dans sa mission de favoriser le développement des initiatives économiques de ses membres, est très préoccupée par la situation de pauvreté et d'insécurité alimentaire de petits producteurs. Ces difficultés se traduisent, entre autres, par un faible accès aux intrants (semences, engrais) et aux facteurs de production (terre, financement), par des pertes post-récolte élevées dues à la faible capacité de conservation et de transformation des produits ainsi que l'accès difficile au marché.

«Ce projet a une durée de 4 ans. Il va contribuer à la promotion de l'entreprenariat agricole de jeunes et femmes en République démocratique du Congo. Ledit projet vise à relancer les activités d'entreprenariat agricole dans des différentes provinces de la RDC », a précisé Nathanaël Buka Mupungu.

A l'en croire, la faible résilience aux effets du changement climatique conduit également à une faible productivité des exploitations familiales. La baisse de la production (en qualité et en quantité) constitue une réelle menace pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de petits producteurs et plus généralement de la production de la RDC. A cet effet, la COPACO-PRP, a soumissionné à un appel lancé en juillet 2021 par le GAFSP-Banque mondiale et a signé un accord de Don avec la FIDA le 30 juin 2023. Cet accord concerne la mise en oeuvre du projet dudit projet. Il est financé par le Don GAFSP, sous la supervision du FIDA.

Par ailleurs, ce projet cherche à contribuer et à répondre aux défis du secteur agricole et rural notamment : la couverture des besoins alimentaires et nutritionnels de la population, la croissance de la productivité agricole et l'amélioration de la compétitive, l'amélioration de l'environnement de la production par les mesures d'accompagnement, et l'adaptation du système de production agricole au changement climatique qui menace la sécurité alimentaire et exerce une pression sur les écosystèmes agricoles.

Il tient également à améliorer durablement les revenus et la sécurité alimentaire des agriculteurs familiaux suite aux effets négatifs des crises du Covid-19 et du changement climatique, ainsi qu'à renforcer les capacités des organisations paysannes ciblées et d'aider leurs membres à développer des chaines de valeur viables et durables, qui ont été durement touchées par la pandémie de Covid-19 et qui subissent les effets du changement climatique.

En gros, 20 organisations paysannes locales membres de la COPACO-PRP sont bénéficiaires de ce projet. A travers les 20 OPL, il touchera directement 4544 producteurs agricoles individuels dont 36% de jeunes et 60% de femmes. Le projet cible environ 1500 ménages agricoles, avec un total de 9000 bénéficiaires finaux, pour une moyenne de 6 membres par ménage.

Il va intervenir dans la Zone de Kwilu, Kwango, Kinshasa et Kongo central. Et il y a lieu de signaler que la Confédération paysanne du Congo, est le principal regroupement paysan de la RD Congo avec 1.608.000 paysans et paysannes regroupaient en 2452 organisations locales à travers la RDC. Elle a comme activités principales : la formation, la structuration du monde paysan et rural, les politiques publiques et plaidoyer, l'agriculture familiale, l'agro écologie paysanne, le droit à l'alimentation, l'accès aux marchés des paysans, la promotion des intérêts de ses membres, l'élevage, le conseil agricole, l'animation rurale, la sécurité alimentaire, et autres.