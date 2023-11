Congo-Kinshasa: Tuberculose - L'Oms appelle à la mobilisation générale

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l'OMS

*La riposte à la tuberculose reprend après la pandémie mais, il faut agir plus vite pour atteindre de nouveaux objectifs.

Le rapport sur la tuberculose dans le monde 2023, de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), indique clairement une reprise significative de l'extension des services de diagnostic et de traitement de la tuberculose en 2022, à l'échelle mondiale.

Il montre, ce qui est encourageant, que les effets néfastes des perturbations causées par la COVID-19 sur les services de lutte contre la tuberculose tendent à s'estomper.

Il ressort de ce rapport, qui s'appuie sur des données provenant de 192 pays et zones, que la tuberculose a été diagnostiquée chez 7,5 millions de personnes en 2022. C'est le chiffre le plus élevé enregistré depuis que l'OMS a commencé à surveiller la tuberculose au niveau mondial en 1995.

Cette augmentation est attribuée à une bonne reprise de l'accès aux services de santé et de la prestation des services dans de nombreux pays. L'Inde, l'Indonésie et les Philippines, qui représentaient plus de 60 % du recul mondial du nombre de personnes chez qui la tuberculose venait d'être diagnostiquée en 2020 et en 2021, ont dépassé en 2022 les niveaux de 2019.

« Pendant des millénaires, nos ancêtres ont souffert et sont morts de la tuberculose, sans savoir ce que c'était, quelle en était la cause ou comment l'enrayer », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « Aujourd'hui, nous disposons de connaissances et d'outils dont ils ne pouvaient même pas imaginer l'existence. Nous sommes politiquement engagés et nous avons une possibilité qu'aucune autre génération dans l'histoire de l'humanité n'a eue : la possibilité d'écrire le dernier chapitre de l'histoire de la tuberculose », a-t-il ajouté.

A l'échelle mondiale, on estime que 10,6 millions de personnes ont contracté la tuberculose en 2022, contre 10,3 millions en 2021. En 2022, la plupart des personnes atteintes de tuberculose se trouvaient dans les Régions de l'Asie du Sud-Est (46 %), africaine (23 %) et du Pacifique occidental (18 %) de l'OMS, les proportions étant plus faibles dans les Régions de la Méditerranée orientale (8,1 %), des Amériques (3,1 %) et européenne (2,2 %).