Afrique: L'ANAPEX à la manoeuvre du 5 au 10 novembre 2023, Chine - Une série de produits made in Congo exposés à la 6ème édition de la Foire de Shanghaï

La République Démocratique du Congo participe à l'Exposition Internationale des Importations de la Chine (CIIE), qui se tient à Shanghaï, du 5 au 10 novembre 2023. Il s'agit de la 6ème édition de ce qui est considéré à ce jour comme la plus grande grande foire au monde. L'événement se tient chaque année à la même date et dans la même ville depuis sa création en 2018 par le Président Xi Jinping, qui eut l'idée juste de donner une nouvelle impulsion à l'Initiative la Ceinture et la Route, mise en place cinq ans plus tôt, dans une dynamique visant la promotion des échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde.

Sur place, à Shanghaï Convention Center, l'Agence Nationale pour la Promotion des Exportations (ANAPEX), structure sous tutelle du Ministère du Commerce Extérieur dirigé par le Ministre Jean-Lucien Bussa, a aménagé un vaste pavillon où sont exposés et vendus, en quantité suffisante, des produits made in Congo. On y trouve notamment du Café, du thé et du miel.

Les marques ci-après sont disponibles au stand: Piment cayenne, Bilubu Malewa Nganda ntaba ( sel), D-pili ( piment), La Kinoise café, Fatuma coffee, Minova ( café de Kivu), Sinda infusion, Miel d'acacia, Bulukutu gingembre.

D'après Thythy Nsumbu, Directeur de Développement des produits et Assistance technique à l'Anapex, l'act 6 de la Foire de Shanghaï est une opportunité pour la RDC de mettre en lumière ses multiples potentialités à la face du monde.

Il sied de souligner, par ailleurs, que plusieurs pays africains prennent part également au rendez-vous. C'est le cas, entre autres, de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe et du Sénégal. C'est le premier ministre chinois qui a lancé l'Expo en présence de plusieurs personnalités et hauts fonctionnaires venus de divers horizons.

Dans son mot, Li Qiang a réaffirmé l'engagement et la détermination de la Chine à oeuvrer en faveur de la promotion du développement coordonné du commerce de biens et de services. "La Chine augmentera activement ses importations, promouvra le développement coordonné du commerce de biens et de services, mettra en oeuvre des listes négatives pour le commerce transfrontalier de services, soutiendra l'innovation dans les formats et modèles de commerce extérieur et stimulera le commerce numérique... La Chine espère sincèrement travailler avec d'autres pays du monde, se rencontrer à mi-chemin et parvenir à un succès mutuel sur une scène ouverte", a souligné le Chef de l'exécutif chinois.