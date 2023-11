Sénégal: 31èmes Championnats du monde de pêche sportive à Dakar - Le Sénégal face à un double défi

Après l'édition 2003, le Sénégal accueille de nouveau, les championnats du monde de pêche sportive « Big Game Trolling ». Cette édition qui se déroulera du 11 au 18 novembre sur les côtes dakaroises est partie pour battre des records de participations puisqu'en plus du Sénégal, 15 autres nations sur les 24 attendues ont confirmé leur présence à ces joutes accouplées cette année aux 1ers championnats d'Afrique. Maitre d'oeuvre de l'organisation, la Fédération sénégalaise de pêche sportive a expliqué les enjeux sportifs, touristiques et même environnementaux qui englobent cette compétition. Le président Abdou Goth Diouf et l'équipe fédérale comptent relever le double défi de l'organisation et de la bonne participation des pêcheurs sénégalais forte de ces deux équipes A et B multifonctionnelles qui vont viser un troisième titre mondial.

Après 2003, Dakar sera le centre de la pêche sportive avec les 31e édition du championnat du monde de pêche sportive « Big Game Trolling » du 11 au 18 novembre prochain. Sur un total de 25 équipes 16 nations européennes, africaines et américaines ont confirmé leur présence sur les eaux dakaroises. Sous la férule de Abdou Goth Diouf, la Fédération sénégalaise de pêche sportive est à pied d'oeuvre pour accueillir cette compétition mondiale. Il s'agit, après l'édition organisée en 2003, de relever un peu plus la qualité de l'organisation. Ces joutes mondiales ont encore un double volet puisqu'elles serviront aussi de 1ers championnats d'Afrique de pêche sportive.

Pour les compétitions proprement dites, le Sénégal alignera deux équipes A multifonctionnelles composées de Jean-Robin Dubouchet, Killian Rak, Lamine Faye et Thianar Ndir (équipe A) et Issa Ndoye, Touffik Filifili, Ousmane Fall, Alioune Sène (équipe B). Deux fois champions du monde, les pêcheurs sénégalais tenteront de relever le défi et de décrocher une 3e titre après les deux médailles d'or en 2002 et 2003.

Avec en prime le record mondial du plus gros poisson lors des Jeux mondiaux de 2006 au Portugal. Pendant trois jours (du lundi au jeudi), les équipages et leur bateau vont rivaliser à prendre le poids le plus forts. Avec la particularité de relâcher les poissons aussitôt prises. Le coup d'envoi de ces championnats du monde sera donné le dimanche 12 novembre à 10h avec la réunion des capitaines et tirages au sort des bateaux et des arbitres.

Elle sera suivie de la cérémonie d'ouverture prévue à 16h. Le premier des trois jours de pêche est prévu le mardi 14 novembre. Après la proclamation des résultats, les vainqueurs seront fêtés le 18 novembre à la cérémonie de remise à l'île de Gorée. En plus de la compétition, les organisateurs en ont profité pour réitérer leur engagement en faveur de la préservation de la ressources halieutiques menacées par la surpêche. Mais aussi rappeler son programme de protection, de repeuplement déjà initié et le dispositif de concentration des poissons (DCP) déjà en place. Pour ces joutes mondiales, les organisateurs tablent sur un budget de 300 millions de FCFA mais aussi de participation. Le président Abdou Goth Diouf a par ailleurs annoncé que la pêche sportive est à la porte du comité international olympique (CIO) pour son intégration aux Jeux olympiques.