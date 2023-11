Afrique: Emigration irrégulière, cherté des prix des denrées et services, fixation des prix au producteur d'arachide - Les nouvelles «ordonnances» de Macky

L'émigration irrégulière, un phénomène qui a pris de l'ampleurs ces derniers mois, dépassant même les vagues de départs enregistrées en 2026, avec son cortèges de morts et disparus en mers et dans le désert du Sahara, s'est à nouveau invitée à la table du Conseil des ministres hier, mercredi 8 novembre 2023. Il a également été question, entre autres, de la maîtrise durablement les prix des denrées de consommation courante et des services essentiels tels que l'eau, l'électricité, le téléphone, internet... et la campagne de commercialisation agricole, avec le président Macky Sall qui ordonne la fixation dans les meilleurs délais des prix au producteur d'arachide.

Alors que les départs se multiplient, plusieurs personnes ont perdu la vie, ces derniers jours, notamment dans le naufrage de leurs embarcations, en partant pour les côtes espagnoles. Pis, les médias ont rapportés qu'une pirogue ayant quitté Bargny, avec à son bord près de 300 migrants, a été retrouvé avec seulement que 25 survivant.

«Poursuivant sa communication, le Chef de l'Etat a évoqué la stratégie nationale de Prévention et de lutte contre l'émigration clandestine en demandant au Premier Ministre, en relation avec les Ministres directement concernés (Intérieur, Forces armées, Justice, Affaires étrangères et Sénégalais de l'Extérieur, Jeunesse, Emploi et Entreprenariat, Pêche et Economie maritime...) et l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la problématique, de faire prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d'urgence, afin de neutraliser les départs d'émigrants à partir du territoire national», informe le communique du conseil.

MAITRISER DURABLEMENT LES PRIX DES DENREES DE CONSOMMATION COURANTE DE L'EAU, L'ELECTRICITE, TELEPHONE, INTERNET...

Dans un autres registre, abordant les performances économiques du Sénégal et la maîtrise stratégique des finances publiques et de l'environnement des affaires, le Chef de l'Etat «a salué les conclusions de la récente mission du FMI au Sénégal en félicitant le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération et leurs services pour le travail remarquable accompli, au regard des efforts de relance économique post-Covid 19 et des progrès notés dans la mobilisation des ressources et l'optimisation de la dépense publique ; laquelle doit être davantage orientée vers l'investissement productif».

Selon la source, «face aux défis conjoncturels liés à la situation internationale actuelle, le Président de la République a indiqué au Gouvernement la nécessité : d'asseoir les marges de manoeuvres budgétaires et financières de l'Etat avec notamment une baisse des dépenses fiscales ; de mettre en oeuvre un Plan d'urgence de digitalisation intégrale des régies financières ; de veiller à l'application rigoureuse des dispositions de la loi d'orientation sur le secteur parapublic, la gestion du portefeuille de l'Etat et le contrôle des entreprises bénéficiant du concours financier de la puissance publique ; de maitriser durablement les prix des denrées de consommation courante et des services essentiels (eau, électricité, téléphone, internet...) ; de poursuivre les efforts d'amélioration du pouvoir d'achat et du bien-être des populations ; d'accélérer la finalisation de certaines réformes phares pour l'amélioration de l'environnement des affaires et l'intensification de la mise en oeuvre de la politique d'industrialisation avec la création des zones économiques spéciales et la montée en puissance des agropoles ; d'accélérer la réorganisation du secteur aurifère avec la mise en place, avant la fin du mois de décembre 2023, d'un Comptoir national de contrôle et de commercialisation de nos ressources en or».

CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION AGRICOLE : FIXATION DANS LES MEILLEURS DELAIS DES PRIX AU PRODUCTEUR D'ARACHIDE

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République est revenu sur, entre autres sujets, «le lancement de la campagne de commercialisation agricole : en demandant au Premier Ministre et au Ministre de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire de prendre toutes les mesures appropriées pour la fixation dans les meilleurs délais des prix au producteur d'arachide et de veiller au suivi permanent du bon déroulement de la campagne de commercialisation agricole.»

En conseil des ministres, il a évoqué sa «tournée économique dans les régions de Kédougou, Kaolack, Kaffrine et Fatick : prévue du 13 au 18 novembre 2023, en demandant au Premier Ministre et aux membres du Gouvernement, de prendre toutes les dispositions pour la bonne organisation du Conseil présidentiel, des visites et inaugurations prévus dans chaque région».

Auparavant, à l'entame de sa communication, le Président de la République, revenu sur la célébration, le mardi 07 novembre 2023, de la Journée des Forces armées, «a magnifié l'exemplarité de nos forces armées, qui font la fierté de la Nation, et contribuent, sur les théâtres d'opération, à rehausser l'image du Sénégal à l'international à travers les différentes missions de maintien de la paix. Il a réitéré son engagement à poursuivre, dans une démarche d'anticipation et une cohérence d'ensemble, le renforcement des effectifs, de la préparation, de l'équipement et des conditions sociales de nos forces de défense et de sécurité qui évoluent, dans un environnement national, sous- régional et international en profonde mutation».