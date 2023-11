Tunisie: Recevant le Chef du gouvernement - Saïed donne un coup de manivelle aux projets bloqués

Le Président de la République a souligné la nécessité d'accélérer la réalisation des projets bloqués, car les études ont été achevées et les budgets alloués, mais leur mise en oeuvre tarde ou trébuche encore.

Les projets bloqués et la nécessité de faire sauter tous les verrous qui ont conduit à cette situation ont été au centre de la rencontre du Président de la République, Kaïs Saïed, hier au Palais de Carthage, avec Ahmed Hachani, Chef du gouvernement. Le Président de la République a souligné la nécessité d'accélérer la réalisation de ces projets, car les études ont été achevées et les budgets alloués, mais la mise en oeuvre tarde ou connaît des problèmes.

Le Chef de l'Etat a souligné la nécessité d'oeuvrer pour surmonter tous les obstacles qui ont conduit à ce retard, soulignant que les mesures qui sont prises ne visent pas, parfois, à respecter la loi mais à satisfaire les lobbies car ces projets affectent leurs intérêts et que, malheureusement, ceux qui participent à ces obstructions et à ces reports sont au service des réseaux criminels qui cherchent à remplacer l'État dans de nombreux secteurs publics tels que le transport, la santé, l'éducation et autres.

Le Président de la République a souligné, une fois de plus, la nécessité d'assainir tous les organismes de l'État et d'accélérer le travail des missions d'audit, car un certain nombre de personnes sont liées à ces lobbies qui, en plus d'être un gaspillage d'argent public, représentent un bras de ces réseaux criminels dont le but est d'abuser des citoyens et de créer crise après crise presque chaque jour.

Saïed a souligné que le peuple tunisien a fait preuve d'un haut degré de conscience qui a permis de déjouer ces tentatives désespérées, que l'Etat restera fort et que personne ne pourra l'ébranler, et que chacun sera tenu pour responsable dans des cas pareils conformément à la loi. « La redevabilité est une revendication populaire, pas seulement un slogan, et elle doit être mise en oeuvre le plus rapidement possible », a indiqué le Chef de l'Etat.

Cette réunion a également porté sur l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres, qui examinera un certain nombre de textes juridiques. Dans ce contexte, le Président de la République a souligné que la Tunisie a aujourd'hui besoin d'une nouvelle législation qui exprime la souveraineté du peuple.