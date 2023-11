Ile Maurice: Entre déluge et sécheresse

Après une journée d'hier copieusement arrosée dans certaines régions, la station météorologique de Vacoas a prévu une accalmie durant la première partie de la matinée. L'avis de pluies torrentielles a été enlevé depuis mercredi soir et ce matin, une veille de fortes pluies est en vigueur. Les conditions atmosphériques sont humides et instables qui pourraient occasionner d'autres averses modérées.

De l'eau ? En voici, en voilà ! Dame nature montre à quel point elle est imprévisible. L'île Maurice est passée en alerte de pluies torrentielles hier après-midi lorsque la pluviométrie à Saint-Félix, une localité dans le Sud, a atteint 123 mm en quatre heures (NdlR : de 10 heures à 14 heures) alors que de mardi à mercredi 13 heures, la météo avait enregistré 300mm d'eau dans ce village et 204mm à Plaisance pour la même période. «Nous attendons de la pluie pendant la soirée (NdlR: mercredi soir). Nous allons également suivre la situation. En tout cas, nous attendons de la pluie et de l'orage jeudi matin», déclare un prévisionniste.

(Gare aux flots à Souillac.)

Pourtant, tout le mois d'octobre avait été déficitaire en eau. Toute l'île n'avait enregistré qu'une moyenne de 54 mm de pluie contre 74 mm, comme c'est souvent le cas. Les signes du moment se sont manifestés depuis lundi. L'atmosphère était remplie d'humidité et les conditions atmosphériques en haute altitude ont graduellement changé mardi augmentant l'instabilité dans l'air.

En tout cas, le quotidien des habitants du sud a été fortement perturbé par les pluies torrentielles qui ont provoqué des dégâts aux infrastructures routières notamment. Plusieurs maisons et des terrains de jeux ont été transformés en «piscine». Des arbres et des pylônes électriques sont tombés à terre. Des soldats de la Special Mobile Force et les pompiers étaient mobilisés sous le contrôle de la National Emergency Operations Command du National Disaster Risk Reduction Management Centre.

(Maison inondée hier, à Belle Rose.)

D'ailleurs, un élève de Grand-Sable qui devait prendre part aux examens du Higher School Certificate à Mahébourg a été finalement dirigé à la BelAir SSS et un autre du Mauritius Institute of Training and Development (MITD) du même village a été transporté au MITD d'Ébène par la police de Grand-Port. Des garde-côtes sont aussi intervenus pour un autre élève. À Quatre-Bornes, un pan du mur entourant le cimetière de Saint-Jean s'est effondré sous l'accumulation d'eau sur la route principale. Les pompiers ont entrepris 34 interventions à travers l'île alors qu'à hier soir, des autobus de la police et des éléments de la SMF étaient en alerte pour d'éventuelles évacuations.

Cette instabilité devrait diminuer graduellement au cours de la journée d'aujourd'hui bien que le week-end risque d'être arrosé. Une ligne d'instabilité s'approche du sud-ouest de l'océan Indien, comme le démontrent les modèles numériques, mais le temps à Maurice dépendra de son intensité quand elle s'approchera des Mascareignes. «Il est trop tôt pour se prononcer. De toute façon, nous allons publier un communiqué pour le temps du week-end», déclare le prévisionniste.

(Hier, un pan du mur d'enceinte du cimetière Saint-Jean s'est effondré. Résultat : ni visites, ni enterrements jusqu'à nouvel ordre.)