Ile Maurice: Dernier conseil - «Met enn pie friyapin sak kote simin, li pou fini par nouri popilasion moris»

«Rod enn bout terin, aste enn pie friyapin plant li. O nivo gouvernman, minisipalite, distrik kounsil, o lie zot anvoy let kondoleans Loga ek la fami, ki zot pran desizion met enn pie friyapin sak kote simin paski li pou fini par nouri popilasion Moris. Aster dan lemond ena enn variete friyapin ki raporte tou lelong lane. Se sa variete la ki bizin introdwir dan Moris pou li garanti nou manze. Salam...» C'était l'une des dernières volontés de Dev Virahsawmy. Pour la sécurité alimentaire.

Où peut-on trouver un plant à fruit à pain ? Au niveau du ministère de l'Agro-industrie, on nous dirige vers la Barkly Experiment Station. L'on apprend aussi que des plants sont disponibles au Food and Agrocultural Reasearch and Extension Institute (FAREI). Des entrepreneurs dans l'agriculture comme Zardin Eden, situé à Pamplemousses, en proposent également.

Le prix est à partir de Rs 200 ou Rs 300. À savoir que l'arbre à pain appartient à la famille des Moracées. Sa chair est une excellente source d'hydrates de carbone, de fibres, de minéraux tels que le potassium, le magnésium, le calcium, ainsi que de vitamines B et C. Au niveau de Zardin Eden, on nous indique que l'arbre à pain est très adapté aux régions chaudes et humides, en particulier sur le littoral.

Selon les informations du site du FAREI, un arbre à pain commence à produire des fruits entre trois et six ans après sa plantation. À l'âge adulte, il peut produire en moyenne environ 200 kilogrammes de fruits. La période de récolte de fruit à pain s'étend de novembre à mai.