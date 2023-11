Ile Maurice: Un chant de Divali (Inspiré du Ramayana)

À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Il n'y a plus de ténèbres dans la nuit, quand s'allument les petites lampes de Divali.

Il n'y a plus de ténèbres dans la vie, quand brillent toutes les lumières de Divali !

Et il en est ainsi depuis la victoire de Rama, fils du roi Dasaratha du royaume d'Ayodhya

Il en est ainsi depuis que Ravana et son armée de Rakshas furent vaincus et décimés sur les terres de Lanka !

Ce fut un aigle qui montrât le chemin à Rama

Et Hanuman, et l'Océan, jusqu'au soleil du

Mont Meru s'étaient rangés de son côté...

Et Rama donna le change au Karma de Ramana pour que sur l'infamie, triomphe la vertu.

Et la captive de Lanka devait sortir vivante et sans tache de l'épreuve même du bûcher !

Car la belle Sita, fille de la Terr, épouse de Rama, avait gardé dans sa chair, toutes les lumières de la pureté.

Rayonnent les couleurs, quand chantent les coeurs à l'heure du puja, pour célébrer Sita, douce fleur de Lune et Rama le glorieux ; pour acclamer Lakshmi, lumière des lumières et le divin Vishnou.

%

S'élèvent les chants des rituels dans la clarté nouvelle de toutes les lampes de Divali de toutes les lampes riches ou pauvres qui éclairent tous les accents de la foi, de l'amour et de l'espérance. O vertu, o sagesse antique des grandes rives du Gange et des vallées de l'Himalaya.

Vos lumières dans la nuit de Divali ont le même rite que celles qui s'allument ici dans les yeux fraternels.

Saintes lumières, heureuses flammes purifiant l'air vital comme au fond des cathédrales et mosquées église et shivalas, chapelles et pagodes

Car, il n'y a plus de ténèbres dans la nuit ni dans la vie quand s'allument les petites lampes et que brillent les lumières dans la joie de Divali.

Lumières de la terre, lumières du ciel à la croisée de la lune ne se rejoignent que pour émettre une seule et vaste clarté cosmique Prières de la terre, voix fluide du ciel à la croisée des ondes ne s'accordent et ne s'élèvent que vers la seule immense énergie cosmique.

Puissions-nous toujours allumer dans la nuit du cerveau et des pulsions de la chair, ces grains de lumière qui doivent nous survivre !

Que montent du fond de l'âme ces parcelles lumineuses qui doivent vaincre les ténèbres dans la nuit de Divali !

Car, il n'y a plus de ténèbres quand s'allument les petites lampes dans la fête de Divali Il n'y a plus de temps obscurs quand rayonnent les lumières dans la joie de Divali.

Bio

Nom indissociable du patrimoine pédagogique et littéraire de Maurice, la poésie de ce nonagénaire et sa curiosité ont été inspirées de la lumière de Divali et il s'est rendu à la source même de son symbolisme.