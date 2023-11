Ile Maurice: «Un engagement pour renforcer l'agriculture»

«Ce projet de loi vise à accroître la transparence. Il ne suffit pas de créer une loi, mais il faut établir un cadre légal qui soutiendra notre économie et nos planteurs.

C'est un engagement pour renforcer l'agriculture et relever des défis auxquels sont confrontés les planteurs et les consommateurs », a déclaré le ministre de l'Agro-industrie, Vikram Hurdoyal, en présentant le Mauritius Agricultural Marketing Amendment Bill, mardi. Il a affirmé qu'il est lui-même fils de planteur et comprend donc les difficultés des planteurs. En tant qu'ancien conseiller de district, il a eu l'occasion de suivre de près deux marchés principaux.

«Une production de 125 000 tonnes de légumes est prévue cette année. Cela soutiendra l'emploi et les communautés locales. La vente en gros aux enchères est une tradition vieille de plusieurs générations, mais il devient de plus en plus difficile d'assurer des transactions transparentes.» Selon lui, les planteurs rencontrent de nombreuses difficultés et ne prennent jamais de congés. Avant la mise en place du National Wholesale Market, les planteurs étaient confrontés à divers problèmes, notamment la baisse des prix de leurs produits. Ils se plaignaient que leurs produits étaient sous-évalués, compromettant ainsi leurs efforts. Parfois, les légumes étaient laissés à l'abandon et devenaient impropres à la consommation après quelques jours. L'idée de créer un marché de gros remonte à l'année 2000, lorsque le Premier ministre, alors ministre de l'Agriculture, l'a proposée.

«La proximité du National Wholesale Market avec les industries de transformation agroalimentaire va créer des opportunités pour augmenter la production. Nous travaillons sur des mesures additionnelles qui seront bientôt communiquées. Le National Wholesale Market disposera également prochainement d'un espace restauration», a précisé le ministre. Ce dernier a également mentionné l'utilisation de nouvelles technologies pour la vente en gros. Le ministre Hurdoyal a conclu en soulignant que la vente en gros doit connaître une révolution pour rendre hommage aux efforts des planteurs.

Le séance a ensuite été ajournée à mardi 14 novembre à 11 h 30.