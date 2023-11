Ile Maurice: Défi relevé pour les organisateurs qui préparent déjà l'édition 2024

Michel Mayer, directeur de l'organisation du Colin Mayer Tour dresse un bilan satisfaisant de la huitième édition tenue du 12 au 15 octobre. « Le comité de la course s'est réuni et a passé en revue cette édition 2023 et on peut affirmer que tout s'est bien passé. Tout était réglé comme du papier à musique», se félicite-t-il.

Michel Mayer fait ressortir, toutefois, combien il est difficile d'organiser une course de vélo tout terrain (VTT) telle que le Colin Mayer Tour. « Il est de plus en plus difficile de trouver des parcours avec les constructions, le développement et la nécessité d'obtenir des permis des propriétaires de terres. Et là, je dois remercier Médine qui a tout fait pour nous aider, déjà en mettant à notre disposition SPARC qui a été cette fois encore le Village de course », explique-t-il.

Pour notre interlocuteur, la course principale avec 150 équipes de deux vététistes et plus de 100 enfants qui ont pris part à la Kids Race du samedi 14 octobre. « Nous avons eu la joie d'accueillir 10 enfants de la Réunion pour la Kids Race. L'événement était familial mais dans la course principale, il y avait du niveau avec la participation des Sud-Africains Tristan Nortje et Franko Van Zyl et de Keagan Bontekoning qui a fait équipe avec Alexandre (Mayer). Les parcours étaient très exigeants et selon les Sud-Africains présents, la course était du niveau du sani2c ou du Wines2Whales qui sont deux des courses de VTT par étapes les plus réputées d'Afrique du Sud. Les Sud-Africains nous ont dit que, toutefois, l'ambiance lors des cérémonies de remise de prix était extraordinaire et que ce n'est pas le cas dans leur pays. Cela fait plaisir à entendre. En tout cas, le Colin Mayer Tour est très populaire. Les Réunionnais aiment beaucoup le concept eux aussi. Ils vont revenir l'an prochain », fait ressortir Michel Mayer.

%

Retombées positives d'un point de vue touristique

Mais une telle organisation a un coût. « Cela demande des fonds d'organiser une course comme le Colin Mayer Tour. Le budget avoisine les Rs 5 millions. On espère que les sponsors vont continuer à nous suivre. Il faut avoir un partenaire pour la logistique, pour l'infrastructure afin de pouvoir accueillir 500 coureurs et 1000 spectateurs. Il faut des douches, des toilettes, un service de catering, un food corner. SPARC est bien organisé de ce coté mais je ne sais pas s'il pourra nous accueillir en 2024. Il y a des développements qui sont prévus aux alentours. Heureusement, nous avons quelques options. Nous y réfléchissons. Au niveau des parcours, il va falloir changer certaines choses aussi. Par exemple, pour passer à la baie de Tamarin, les coureurs doivent traverser la route devant l'église mais avec le trafic, c'est devenu très dangereux. C'est extrêmement compliqué d'assurer la sécurité des participants pendant 3 heures. Il faudra trouver un tracé alternatif. On ne pourra pas non plus passer par les Salines Pilot en raison de la construction d'un hôtel. Il faudra visiter de nouveaux lieux pour les parcours. Il y a aussi les options du sud de l'île, voire de l'est. Il faut que les propriétaires de terres soient d'accord à nous accorder des permissions. C'est toute une réflexion qui a été engagée », observe notre interlocuteur.

Le directeur de l'organisation est d'avis qu'au niveau touristique, les retombées ont été très positives. « Deux journalistes étrangers (ndlr : les Sud-Africains Paul Ingpen et Mark Heywood) ont été invités spécialement pour couvrir la course. Ils vont répercuter les informations au sujet de l'événement dans leurs publications. Puis, sur les réseaux sociaux qui ont un rayonnement mondial, on parle beaucoup de la course », se délecte Michel Mayer.

Comme chaque année, le comité organisateur a voulu apporter son soutien à une bonne cause. C'est ainsi qu'un chèque de Rs 30,000 a été remis aux responsables de l'académie cycliste de Tamarin.

Le comité organisateur a donc déjà entamé le travail en vue de la neuvième édition. Des réunions mensuelles sont prévues pour discuter et préparer ce qui est devenu le point d'orgue du calendrier vététiste local.