Ile Maurice: Les infrastructures judiciaires en détresse

Récemment, des préoccupations sérieuses ont été soulevées sur l'état des infrastructures judiciaires. Les pannes récurrentes du système de climatisation de la New Court House ont exposé les lacunes criantes dans l'entretien des équipements. Ce problème perdure depuis plus de six mois et à ce jour, aucun appel d'offres n'aurait été lancé pour remplacer le système de ventilation, bien que le judiciaire concède que c'est la seule solution. Entre-temps, les procès sont perturbés et l'été ne fait que commencer.

Depuis février, le Bar Council a attiré l'attention des autorités sur les problèmes persistants du système de ventilation de la New Court House. Si les avocats ont été exceptionnellement exemptés du port de la toge en cour à cause de la chaleur persistante, à ce jour, aucune action concrète n'a été entreprise pour résoudre ce problème critique. Les avocats ne sont pas les seuls à souffrir de cette situation. Ces problèmes perturbent non seulement les procès en cours mais ils ont également mis en lumière des questions plus larges sur la responsabilité et la transparence dans l'administration de la justice.

L'absence d'action immédiate pour résoudre ces problèmes suscite des préoccupations sur l'entretien et les appels d'offres dans le système judiciaire. La nécessité de remplacer l'ensemble du système de ventilation aurait dû entraîner un appel d'offres transparent et plus rapide pour garantir la sélection de l'entreprise la plus qualifiée et compétente pour effectuer les travaux nécessaires. Cependant, l'absence d'un tel appel d'offres malgré l'urgence de la situation est préoccupante.

De plus, il importe de souligner que le judiciaire dispose déjà d'une équipe de maintenance mais à chaque fois celle-ci éprouve des difficultés à assurer l'entretien des installations. Cette situation met également en lumière un problème plus large concernant l'entretien et la maintenance des salles d'audience dans l'ensemble du pays. La récente panne à la Cour suprême en est un autre exemple frappant. Ces incidents récurrents soulèvent des questions sur la nécessité d'une approche proactive pour garantir leur bon fonctionnement. Il faut aussi souligner que les dépenses liées à l'entretien des infrastructures du judiciaire ne figurent pas dans le rapport annuel.

Normes plus élevées

«Il est impératif d'investir dans l'entretien préventif et régulier des installations judiciaires à travers le pays. Cela peut être réalisé en établissant un programme d'entretien planifié et en engageant des professionnels qualifiés pour surveiller l'état des équipements et effectuer les réparations nécessaires. La mise en place de normes de maintenance élevées garantira que les salles d'audience sont toujours en bon état de fonctionnement, minimisant ainsi les interruptions dues aux pannes imprévues», disent des court officers.

À chaque fois qu'il y a des problèmes de maintenance, des court officers, qui sont également pénalisés par cette situation, soulignent que chaque renvoi de procès représente un casse-tête supplémentaire pour la gestion des affaires, d'autant plus que le manque de personnel se fait de plus en plus ressentir. En outre, ils soulignent qu'il est essentiel d'améliorer la transparence et la responsabilité dans le processus d'attribution des contrats dans le système judiciaire. Des directives claires et des procédures transparentes, disent-ils, doivent être établies pour garantir que les contrats soient attribués sur la base du mérite et de la compétence, éliminant ainsi toute possibilité de favoritisme.

Me Gavin Glover, Senior Counsel, l'avocat de Navin Ramgoolam, a pu obtenir un renvoi pour son client en mettant en avant sa santé précaire et le fait qu'il ne pourra supporter une audience dans ces conditions. Il n'est malheureusement pas le seul accusé à souffrir de cette situation. Si d'autres avocats empruntent le même chemin pour faire valoir le droit à un procès dans des conditions optimales pour leurs clients, cela pourrait entraîner un nombre significatif de renvois de procès. Les retards dans le traitement des affaires judiciaires sont déjà un problème majeur, et l'ajout de nombreux renvois de procès ne ferait qu'aggraver la situation. Les tribunaux sont déjà surchargés et le ralentissement dans la gestion des procès peut avoir des conséquences néfastes sur la quête de la justice pour les parties impliquées.

«Fire-fighting»

Au cours des derniers mois, la New Court House a été confrontée à plusieurs problèmes de son système de lutte contre les incendies. Ces problèmes, comprenant des installations défectueuses et des tuyaux d'incendie endommagés, ont soulevé des préoccupations sur la sécurité des occupants et des biens du bâtiment. En réponse à ces défis, le département judiciaire a pris l'initiative de lancer un appel d'offres en septembre pour remplacer tous les tuyaux existants du système de lutte contre les incendies à la New Court House. L'appel d'offres vise à remédier aux problèmes d'installations défectueuses en procédant au remplacement complet des tuyaux existants. Il est légitime de se demander comment de tels problèmes ont pu survenir malgré l'existence d'un audit interne.