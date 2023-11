Afrique: Coupe du monde U17 - Quatre prétendants africains face au favori Brésil

Le Mondial de foot des moins de 17 ans débute ce vendredi 10 novembre en Indonésie, jusqu'au 2 décembre, jour de la finale. Quatre équipes (Sénégal, Maroc, Burkina, et Mali) représentent l'Afrique et chacune rêve de devenir le troisième pays africain à décrocher l'or après le Nigeria et le Ghana.

Dans l'histoire de la Coupe du monde U17, le Nigeria a une place à part. Celle de géant avec son record de 5 titres de champions du monde, devant les Brésiliens (4 titres). Mais cette fois, les Golden Eaglets ne sont pas conviés en Indonésie où se déroule la 19e édition du Mondial de la catégorie. Les Nigérians n'ont pu valider leur billet après avoir échoué à se qualifier lors de la CAN U17. En quarts de finale de la compétition disputée en mars dernier en Algérie, les Nigérians sont tombés face aux Burkinabè tout heureux de décrocher leur cinquième participation à la Coupe du monde.

L'absence des Nigérians laisse-t-elle la voie royale aux Brésiliens, tenants du titre et favoris de la compétition ? En tout cas, les quatre représentants de l'Afrique débarquent avec de l'ambition et de l'espoir, chacun espère imiter le Nigeria et le Ghana, seuls pays africains champions du monde.

Sénégal, la grosse cote

Champion d'Afrique en titre, le Sénégal sera très attendu pour sa deuxième participation. Les Lionceaux vont compter sur leur capitaine Amara Diouf, meilleur buteur à la CAN (5 réalisations), et surtout talent très précoce. En septembre dernier, en effet, le jeune attaquant est devenu à 15 ans et 94 jours le plus jeune joueur à revêtir le maillot du Sénégal face au Rwanda (1-1).

Les Lions jouent contre l'Argentine samedi pour leur entrée dans la compétition et croiseront ensuite la Pologne et le Japon dans la poule D.

Finalistes de la dernière CAN et portés par le vent triomphant du football marocain, les Lionceaux de l'Atlas débarquent avec optimisme dans la compétition. Ils vont disputera la toute première rencontre du tournoi contre le Panama, juste avant le match d'ouverture entre le pays organisateur, l'Indonésie, et l'Équateur. Le Mali sera également en piste ce vendredi face à l'Ouzbékistan avant le gros choc face à l'Espagne, et ensuite le Canada. L'équipe des Aiglons reste la plus expérimentée parmi les pays africains avec quatre demi-finales et une finale disputées en six participations.

Enfin, le Burkina va commencer fort aussi avec un premier match face à la France. Les petits Étalons sont logés dans la poule E avec la Corée du Sud et les États-Unis.

La Coupe du monde U17 se joue tous les deux ans. Les 24 équipes qualifiées sont réparties en six groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour la phase à élimination directe. Cette dernière est constituée des huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales, du match pour la troisième place et de la finale.