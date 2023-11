Maroc: Le programme d'aide sociale directe, un chantier royal pour investir davantage dans le capital humain (universitaire)

Oujda — Le programme d'aide sociale directe, qui sera lancé à la fin de l'année, est un chantier royal pour investir davantage dans le capital humain, a souligné le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Oujda, Driss Driouchi.

Il s'agit d'investir dans l'enfance dès le plus jeune âge, de soutenir les catégories les plus vulnérables, ainsi que d'améliorer l'accès à l'éducation et à la santé, de réduire les disparités territoriales, en plus d'assurer un revenu régulier aux familles qui vivent des revenus des activités saisonnières, a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

Ce chantier royal, poursuit M. Driouchi, s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en oeuvre des fondements de l'État social, notamment la généralisation de la protection sociale, lancée à l'initiative de SM le Roi.

Il a mis l'accent, à cet égard, sur la poursuite de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire (AMO) au profit des personnes en situation de précarité, l'achèvement du cadre juridique pour la mise à niveau du système national de santé, la poursuite de la réforme du système d'éducation et de formation, ainsi que l'implémentation du nouveau programme relatif à l'accès au logement.

M. Driouchi a fait savoir, dans ce sens, que le Maroc, qui met ainsi en place une politique sociale nationale plus équitable et durable, connaît à présent, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, une véritable révolution sociale, encadrée par un nouveau contrat social entre l'État et les citoyens, d'autant plus que cette politique s'est érigée sous le prisme des objectifs d'un grand chantier royal, lequel aligne solidarité sociale et décollage économique escompté.

Et le doyen de la FSJES d'Oujda de conclure "Les impacts de ce programme seront, sans aucun doute, tangibles et positifs quant à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, la préservation de leur dignité, et l'immunisation des catégories vulnérables".