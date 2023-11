Afrique: CAN 2023 - La vente des billets démarre ce 11 novembre

La vente des billets pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2023) démarre ce samedi 11 novembre.

La Confédération Africaine de Football veut ainsi créer de l'engouement et attirer les fans pour ce rendez-vous.

Dès ce samedi, il sera possible d'acheter les billets des rencontres de la phase de groupes de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

La première phase est réservée aux détenteurs de cartes de paiement VISA.

Mais à partir du lundi 13 novembre 2023, les ventes publiques seront disponibles sur une plateforme dédiée, développée sur le site de la CAF. 25% des billets de la phase de groupes seront disponibles pour cette phase de vente. Ils peuvent être achetés via ce lien.

Les prix des billets vont de 5000 FCFA (environ 8 dollars US) pour la catégorie trois (3), 10000 FCFA (environ 16 dollars US) pour la catégorie deux (2) et 15000 FCFA (environ 24 dollars US).

Une première dans l'histoire de la CAN

C'est la première fois qu'il est possible pour les amoureux du football d'acheter à l'avance les billets de la CAN.

L'idée est de donner plus de facilité aux supporters et fans du football.

Cette étape est la conséquence du test réussi au niveau de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

« La billetterie en ligne améliorera l'expérience des fans de football africain et du grand public. Le soutien des parties prenantes a été important et nous espérons répondre aux demandes croissantes des fans et du grand public », a déclaré le secrétaire Général de la CAF, Veron Mosengo-Omba sur le site de l'instance.