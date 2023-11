Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Novembre 2023

Burkina Faso : Aéroport de Ouagadougou- Renforcement des mesures de contrôle dans la lutte contre le terrorisme

Dans une note officielle, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a tenu à présenter ses compliments aux missions diplomatiques et postes consulaires, aux organisations internationales et interafricaines accréditées auprès du Burkina Faso. Et « dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour la reconquête de l’entièreté de son territoire, le Burkina Faso se réserve désormais le droit de scanner, voire d’ouvrir tout colis arrivant de l’extérieur quelle que soit la porte d’entrée du pays », peut-on lire. Les autorités burkinabè expliquent que « cette démarche de ratissage, dans le contexte particulier que traverse le pays, permettra d’apporter une réponse adéquate à la lutte contre le terrorisme et de déjouer la perfidie en cours ».Enfin, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur remercie les missions diplomatiques et consulaires, les organisations internationales et interafricaines accréditées auprès du Burkina Faso pour « leur aimable coopération ». (Source : Info alwihda)

Mali : Lutte contre le terrorisme- L’armée fait mouvement vers Kidal

%

Dans la poursuite de sa mission régalienne de sauvegarde de l’intégrité territoriale du Mali, les Forces armées maliennes (FAMa) ont entrepris, ce jeudi 09 novembre 2023, des mouvements stratégiques dans le mais de sécurité et d’éradiquer toutes menaces terroristes dans la région de Kidal.Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées, « ces interventions de nos Forces de défense et de sécurité se déroulent dans le strict respect des droits de l’Homme ».La hiérarchie militaire rappelle que la mission principale des FAMa est de restaurer la paix et la stabilité au Mali, afin que les concitoyens qui n’aspirent qu’à la paix puissent y vivre en toute sécurité. La Dirpa rassure que l’opinion publique sera régulièrement informée des développements et des progrès réalisés dans cette opération de sécurisation et de contre les groupes armés terroristes. (Source : abamako.com)

Togo : Banque et développement- L’apothéose du cinquantenaire de la Boad reportée

Le forum présidentiel et les séminaires prévus en marge de l’apothéose du cinquantenaire de la Banque ouest africaine de développement (Boad) le 14 novembre prochain sont reportés, a indiqué le mercredi 8 novembre, un communiqué de l’institution.« En raison de la volatilité du contexte international et particulièrement de celui qui prévaut encore dans la région, le président de la Boad, président du conseil d’administration a pris la décision de reporter, la tenue des séminaires réservés aux administrateurs et ministres statutaires, ainsi que le forum présidentiel prévu les 12, 13 et 14 novembre 2023 dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de la Boad », a justifié M. Serge Bouah, directeur des départements des Relations institutionnelles, de la Communication et des Relations publiques. En attendant les nouvelles dates, les cérémonies du jubilé seront circonscrites aux activités prévues exclusivement pour le personnel de la Boad. (Source : Atop)

Bénin : Sommet Arabie Saoudite-Afrique- Patrice Talon s’est envolé pour Riyad

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a pris départ de Cotonou ce jeudi 09 novembre 2023 pour Riyad, Arabie Saoudite. C’est dans le cadre de sa participation au 1er sommet Arabie saoudite-Afrique.Départ du président béninois Patrice Talon pour l’Arabie Saoudite. C’est sur invitation de Sa Majesté Salman Bin Abdulaziz Al Saoud, Gardien des deux Saintes Mosquées et Roi d’Arabie Saoudite et du Prince Héritier et Premier Ministre Mohamed Bin Salman. Le Chef de l’Etat est attendu au 1er Sommet Arabie Saoudite-Afrique qui s’ouvre ce vendredi 10 octobre à Riyad.A Riyad, Patrice Talon va procéder à la signature de plusieurs accords de coopération avec l’Arabie Saoudite notamment des accords sur le financement du projet de construction d’un Lycée scientifique à Porto-Novo et de la construction d’une École Normale Supérieure pour la formation des Instituteurs à Parakou. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Diplomatie - Macky Sall en France et en Arabie Saoudite

Le Président de la République a quitté Dakar, dans la matinée de ce jeudi 9 novembre 2023, pour la capitale française. Macky Sall va y prendre part au Forum de Paris prévu ce vendredi 10 novembre 2023, a-t-on appris de la communication présidentielle. Ce forum réunira des représentants d’États, d’organisations internationales, d’entreprises, de banques de développement, de fondations, d’Ong et d’autres acteurs du monde entier. Les travaux de ce forum porteront cette année sur le suivi du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial de juin 2023.Ensuite, le Chef de l’Etat Macky Sall se rendra en Arabie Saoudite où il participera le Samedi 11 novembre 2023 au Sommet extraordinaire de l’Organisation de Coopération Islamique sur la situation à Gaza. Enfin, Macky sera de retour au pays le 12 Novembre2023. (Source : adakar.com)

Madagascar : Elections- La présidente de l’Assemblée demande la suspension de la présidentielle

La présidente de l’Assemblée nationale à Madagascar a demandé jeudi « la suspension de l’élection présidentielle », une semaine avant le premier tour du scrutin déjà reporté une fois, dans un contexte tendu de manifestations régulières de l’opposition depuis plus d’un mois. Le groupe de médiation dirigé par la présidente de l’Assemblée, Christine Razanamahasoa, « demande fermement aux autorités la suspension de l’élection présidentielle prévue le 16 novembre », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Antananarivo. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Abobo- L’échangeur du rond-point de la mairie ouvert en décembre

Les populations d’Abobo peuvent crier un ouf de soulagement. En effet, l’échangeur du rond-point de la mairie sera officiellement ouvert à la circulation en décembre prochain. L’information a été donnée par le maire de la commune, Kandia Camara, à l’issue d’une visite sur le chantier de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers, le mercredi 8 novembre 2023. « A partir du mois de décembre, l'échanger de la mairie sera mis en service et les populations pourront l’utiliser. En plus de cela, plusieurs routes sont en train d'être bitumées ou bénéficient de reprofilage lourd afin de fluidifier la circulation dans la commune. Je voudrais rassurer les populations que nous pensons à leur bien-être. Avec tous ces projets Abobo sera de plus en plus Zo », s’est réjouie la première magistrate de la commune d’Abobo, qui était à l’occasion entourée de ses plus proches collaborateurs. (Source : Fratmat.info)

Guinée : Pèlerin disparu à la Mecque : Le corps d’Elhadj Abdoulaye Baldé a été retrouvé

La triste nouvelle est parvenue à sa famille ce jeudi 9 novembre 2023 ! Déclaré porté disparu lors du dernier pèlerinage à la Mecque, Elhadj Abdoulaye Baldé a été retrouvé. Mais c’est finalement son corps qui a été retrouvé. Un choc certes, pour les proches de ce pèlerin, mais désormais, ils peuvent faire leur deuil.« Nous avons la nouvelle enfin bien qu’elle soit mauvaise. Elhadj Abdoulaye a été retrouvé dans une morgue d’un hôpital de la Mecque. Après sa disparition, vers Mina et Arafat toutes les recherches ont été concentrées là-bas. En vain. (Source : africaguinee.com)

Gabon : Coopération- Brice Oligui Nguema à Riyad

Attendu à Riyad pour un séjour de travail à l’invitation du Roi Salmane, le président de la Transition au Gabon s’est rendu en Arabie Saoudite ce jeudi 9 novembre. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui doit prendre part au sommet Arabie Saoudite-Afrique prévue du 10 au 11 novembre, devrait explorer de nouvelles possibilités d’investissement saoudiens au Gabon. Président de la transition au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema s’est rendu à Riyad ce jeudi 9 novembre. Arrivé depuis quelques heures, il a été accueilli par le prince Mohamed Bin Abderrahman Bin Abdulaziz et doit prendre part au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique prévue les 10 et 11 novembre. Une première sortie hors du continent pour le général de brigade qui entend garder et booster les relations entre la monarchie islamique et son pays particulièrement sur les questions économique et politique voire militaire en cette période particulière. (Source : alibreville.com)

Niger : Sommet Saoudo-Africain- Lamine Zeine représente le Niger à Riyad

Le Premier ministre du Niger, Lamine Zeine, a atterri à Riyad, en Arabie saoudite, ce jeudi 9 novembre pour participer au sommet Saoudo-Africain.« Accompagné d'une importante délégation ministérielle, il représente le Niger à cet événement majeur visant à renforcer la coopération entre Riyad et le continent. » a déclaré le Cnsp sur sa page officielle facebook. Lamine Zeine et sa délégation ministérielle chercheront à explorer les opportunités de coopération, établir des liens stratégiques et renforcer les relations entre l'Arabie saoudite et le Niger. Ce forum promet d'être un catalyseur pour des partenariats fructueux, offrant des perspectives économiques et sécuritaires importantes pour les deux parties. (Source : aniamey.com)