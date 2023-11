Tunisie: Infrastructure de base - Plusieurs projets de décrets adoptés

Un conseil ministériel tenu, jeudi au palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement Ahmed Hachani, a approuvé 13 projets de décrets relatifs notamment à la rationalisation de la gouvernance dans le secteur public, ainsi que des appels d'offres et projets publics.

Hachani a souligné à cette occasion l'impératif de réviser ces textes juridiques afin de créer une transformation de qualité en matière de réalisation des grands projets portant notamment sur l'infrastructure de base en raison de leur impact positif sur l'économie du pays, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le conseil a adopté les projets de décrets suivants:

- Un projet de décret portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de dédoublement de la route nationale n°13 reliant les gouvernorats de Kasserine et de Sfax et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

-- Un projet de décret portant création d'une unité de gestion par objectifs pour assurer le suivi de la réalisation du projet de protection des villes et des zones urbaines contre les inondations et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

- Un projet de décret portant création d'une unité de gestion par objectifs pour assurer le suivi et le contrôle de la réalisation de six projets financés par la Banque mondiale (BM) et l'Agence française de développement (AFD) pour protéger les villes et zones urbaines des gouvernorats de Bizerte, Nabeul et Monastir contre les inondations dans le cadre du programme de réponse aux catastrophes et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

- Un projet de décret portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets d'aménagement du Stade Olympique d'El Menzah, de la Piscine Olympique d'El Menzah, du Palais des Sports d'El Menzah et du Stade Olympique de Rades et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

- Un projet de décret portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère de l'Équipement et de l'habitat pour la réalisation du projet de modernisation des services de santé au gouvernorat de Sidi Bouzid et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

-Un projet de décret portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire pour achever et réaliser les projets d'aménagement de circuits ruraux et développer le réseau routier classé . Il fixe, également, son organisation et les modalités de son fonctionnement.

-Un projet de décret relatif à l'amendement du décret n° 2013-62 du 4 janvier 2013 portant création d'une unité de gestion par objectifs pour achever la réalisation du projet de l'infrastructure des routes inscrites dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne et financé par la Banque européenne d'investissement (BEI). Il fixe, également, son organisation et les modalités de son fonctionnement.

- Projet de décret portant la fixation des conditions et des procédures visant à bénéficier de l'avantage fiscal au titre des voitures destinées spécialement à l'usage des personnes ayant des handicaps physiques.

- Projet de décret portant la création d'une unité de gestion par objectif au ministère des Affaires Sociales afin de parachever la réalisation du projet de développement de la gestion du budget de l'État et la mise en oeuvre de ses méthodes d'organisation et de gestion.

- Projet de décret portant la modification de la nomination d'un institut ou d'une école supérieure de recherche scientifique.

- Projet de décret portant la création d'un institut ou d'une école supérieure de recherche (école supérieure des sciences et des techniques de santé à Gafsa).